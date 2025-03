Susana Mora deja la dirección del PSOE en Menorca

Susana Mora deja la dirección del PSOE-Menorca. Después de ocho años al frente de los socialistas menorquines, la mahonesa ha anunciado este sábado en el Comité Insular del partido que no presentará candidatura para su reelección como secretaria general en el próximo congreso que se celebrará en mayo.

«Son necesarios los relevos para ilusionarnos, para animarnos y seguir haciendo camino, tengo el sentimiento del trabajo hecho», aseguró antes de recabar los aplausos de dirigentes y militantes y de abrazarse con el diputado Pepe Mercadal, la figura que por el momento cobra más fuerza como posible relevo en el liderazgo del PSOE.

La expresidenta del Consell, que reafirmó su compromiso con el partido, al que seguirá representando en la oposición en la institución insular, aseguró que desde que tomó las riendas tenía claro que «un día tenía que ceder el testigo» y que ahora lo hace «convencida e ilusionada porque tenemos un PSOE fuerte».

Animó a los militantes a buscar a las mejores personas para afrontar los grandes retos actuales que resumió «en tres ideas: vivienda, vivienda y vivienda: es el desafío mayúsculo que tenemos como sociedad, hemos trabajado en ello, pero la realidad es dura, no ha sido suficiente». En ese sentido se mostró convencida de que «volveremos a gobernar en 2027 y emplazó a los socialistas a apostar por propuestas rigurosas pero transgresoras».

Los asistentes, este sábado, al Comité Insular celebrado en la sede del PSOE en Maó. | Katerina Pu

La socialista centró gran parte de su discurso en animar a sus compañeros a «no desfallecer en los peores momentos: el PSOE está muy vivo y es más necesario que nunca», aseguró, antes de denunciar un contexto «hipercomplicado» en el que «con la derecha se han aliado al poder político, el económico, el mediático y el tecnológico: la socialdemocracia esté en peligro». Mora aseguró que «estoy hablando de Trump, pero no nos engañemos la derecha internacional es la misma derecha que tenemos aquí, es la derecha de siempre radicalizada, tenemos una lucha en los insular en lo local, el presidente Vilafranca encarna lo peor de la derecha».

En su discurso aseguró que su mayor preocupación es que la gente vaya a votar en 2027 «engañada» por el PP: «No están haciendo un discurso de blanqueo pero lo que tenemos en Menorca es lo mismo, aunque nos vendan lo contrario». «Ganaron las elecciones por nueve votos y no me molestaría si fuera de cara». Por ello consideró que el papel del PSOE tiene que ser «sacarles la careta». La socialista reservó más duras palabras para Vilafranca, al que acusó de ejercer un poder autoritario: «Cuándo un presidente del Consell ha salido a embestir a una entidad como el GOB, cuando la Menorca que tenemos, no tiene vergüenza».