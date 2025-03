Una mirada pacifista a la crisi humanitària de Gaza a l’Ateneu de Maó

La Plataforma Menorca per la Pau trasllada aquest dimarts a l’Ateneu de Maó el debat sobre la crisi humanitaria que es viu a la Franja de Gaza. A partir de les 19.15 hores es projectarà el documental «Objector», guardonat a diferents concurs internacionals, que explica la història d’una jove israeliana que posa les seves conviccions pacifistes per damunt de l’obligació de complir amb el servei militar obligatori al seu país. Com a resultat, acaba a la presó.

Després de l’emissió de l’audiovisual tindrà lloc una xerrada amb l’activista per la pau Pere Vidal Domènech, que va ser cooperant a Palestina. Des de fa més d’un any, el ponent realitza conferències arreu del territori on comparteix la seva visió del conflicte que es pateix a l’orient pròxim «des de l’empatia i la no violència», segons explica. En el seu discurs posa l’èmfasi en la «insensibilitat de la societat europea i occidental davant el patiment humà aliè» així com l’expansió dels discursos d’odi i racisme. Pere Vidal, que manté el blog increiblesostenible.org a internet, també és a l’actualitat regidor de la CUP a l’Ajuntament de Valls, a Catalunya. Segons explica, la visió colonialista del món encara perviu en els països rics. A la xerrada d’aquest dimarts a l’Ateneu de Maó proposarà «deconstruir la imatge de l’enemic per obrir les portes a trobar-nos com humans». Després de la conferència, s’obrirà un col·loqui entre els assistents.