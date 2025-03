Pepe Mercadal presenta su candidatura para liderar el PSOE de Menorca: «Me dejaré la piel»

Pepe Mercadal ha anunciado este lunes que presenta su candidatura a la secretaría general del PSOE de Menorca. Actual diputado del PSIB-PSOE en el Congreso y concejal del Ayuntamiento de Es Migjorn Gran, Mercadal ha comunicado a través de un vídeo difundido en sus redes sociales que aspira a asumir el cargo que deja vacante Susana Mora.

Cabe recordar que Mora, actual secretaria general del PSOE en Menorca, anunció el sábado que abandona el liderazgo de los socialistas menorquines después de ocho años. La abogada mahonesa aseguró que «la política es una carrera de fondo y los relevos son necesarios para ilusionarnos». Pese a que renuncia a seguir dirigiendo el partido a nivel insular, Mora será secretaria de conectividad y el hecho insular en la renovada Ejecutiva del PSIB que encabeza, de nuevo, Francina Armengol.

Pepe Mercadal, por su parte, era el nombre que más resonaba para coger el testigo de Mora y este lunes la incógnita ha quedado despejada con su anuncio. «Siempre me he implicado en política y hoy doy un paso más, me presento a secretario general del PSOE Menorca», ha declarado en un vídeo en el que ha hecho pública su decisión. «Si el partido me da su confianza, yo me dejaré la piel para defender Menorca como he hecho siempre», ha afirmado.

Mercadal (1994) es graduado en Relaciones Internacionales por Blanquerna Universitat Ramon Llull y Máster en Estudios Europeos por la London School of Economics and Political Science. Ha sido secretario general de Joventuts Socialistes de Menorca y secretario de Organización de Joventuts Socialistes de les Illes Balears. También ha trabajado en el Parlamento europeo como asesor del grupo parlamentario socialista. En las últimas elecciones municipales, fue escogido concejal por su municipio, Es Migjorn, al ocupar el tercer puesto de la lista encabezada por Pilar Pons.

En su presentación como candidato, Pepe Mercadal ha defendido que «el PSOE ha sabido proteger la isla como se merece» y que ahora «estamos en un punto de inflexión, los que nos gobiernan hoy están poniendo en peligro el modelo de Menorca». Ha resaltado que su propósito es hacer del PSOE de Menorca «un partido fuerte, unido, movilizado y con el mejor proyecto para el futuro de nuestra Isla».