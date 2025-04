Defensa saca de nuevo a subasta su parte en un solar del cuartel de Santiago de Maó

El Ministerio de Defensa sigue intentando deshacerse, por el momento sin éxito, de la parte que posee de una parcela del desarrollo urbanístico sin edificar en la zona detrás del antiguo cuartel de Santiago de Maó. En estos momentos el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied) tiene en proceso de subasta por 149.540 euros el 40,66 por ciento de estos terrenos en régimen de propiedad proindivisa ubicados en la calle Ortega Monasterio.

Es el cuarto intento de vender su parte después de que las tres subastas celebradas en marzo del año pasado quedaran desiertas, una demostración de las dificultades que está encontrando el Ministerio de Defensa para poder ejecutar la venta de su participación en este bien inmueble.

Hay que subrayar en este punto que el organismo público es solamente poseedor de menos de la mitad de una parcela de menos de 500 metros cuadrados que está además compartida –pero no dividida– en cinco partes. Las otras cuatro, en casi un 60 por ciento, están en manos de particulares. La vía más rápida para que Defensa pudiera vender su parte sería que el resto de propietarios la comprara, pero por el momento no se ha podido llegar a ningún acuerdo y las subastas no ha despertado el interés de ningún comprador.

Esta participación en una propiedad por parte del Ministerio de Defensa, que se demuestra con tan pocas salidas en el mercado en un momento en que trata de deshacerse de sus activos inmobiliarios, es resultado del antiguo proceso de reparcelación de la zona del cuartel de Santiago. Desde el Ayuntamiento de Maó, que rastrea todos los posibles suelos susceptibles de acoger promociones de vivienda social, se han interesado por este poseso de subasta, pero las especiales características de este régimen de propiedad hacen que se antoje muy complicado animar a entes públicos como la Entidad Estatal de Suelo a realizar algún movimiento.