Salud propone una sanción de 95.000 euros a la concesionaria del agua de Maó por dos faltas graves

La Dirección General de Salud Pública ha abierto un procedimiento sancionador a la empresa Hidrobal, concesionaria del servicio de agua de Maó, por no comunicar a las autoridades sanitarias las analíticas que registraron un exceso de nitratos en el agua de la ciudad, ni tampoco las anomalías detectadas en el funcionamiento de la planta desnitrificadora de Malbúger, tal como exige la normativa.

La Conselleria de Salud también considera que constituye una infracción el hecho de que la empresa no comunicara las actuaciones de desconexión de la planta, ni cumpliera con los plazos y requisitos para notificar los resultados de las analíticas en el Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo (Sinac).

Salud califica las infracciones como graves y propone una sanción total de 95.000 euros a Hidrobal. La empresa ya ha presentado alegaciones contra el inicio del procedimiento sancionador.

Infracciones graves

En la resolución del expediente, desde la Dirección General de Salud Pública se expone la cronología de los hechos que dan lugar a las presuntas infracciones en materia sanitaria. En este sentido, se señala que el 16 de abril de 2024, con motivo de una campaña de vigilancia sanitaria, una técnica del Servicio de Salud Ambiental tomó una muestra de agua de la red de Malbúger, cuyo análisis detectó un valor de nitratos de 52 miligramos por litro, por encima de los 50 mg/l fijados como límite. Este hecho se comunicó a Hidrobal el 25 de abril, indicando a la empresa que debían ajustar la planta. La respuesta de Hidrobal llegó el 3 de julio, cuando se informó de que la desnitrificadora había tenido problemas puntuales, pero se aseguraba que ya se habían resuelto, aunque los resultados de las analíticas no se habían subido al Sinac.

El 23 de julio, Salud volvió a requerir a Hidrobal que solucionara de manera inmediata las incidencias, a lo que la empresa respondió el 1 de agosto, exponiendo que se habían superado «puntualmente» los parámetros de nitratos como consecuencia de la realización de tareas de limpieza y desinfección. En ningún momento, remarcan desde Salud, la empresa les comunicó que la planta era «objeto de desconexiones desde noviembre de 2023».

Además, los resultados de las analíticas que se aportaron en ese momento desde Hidrobal, correspondientes a los meses de mayo, junio y julio del año pasado, no mostraban la presencia de nitratos por encima de los valores máximos. Sin embargo, cuando Hidrobal dio de alta los resultados en la aplicación Sinac, las muestras del 11 de abril, el 30 de mayo y el 26 de junio sí que superaban los valores máximos, un hecho que no se había comunicado previamente.

Desde Salud señalan que no recibieron más notificaciones de Hidrobal hasta que «Es Diari» desveló la existencia de un informe de la concesionaria que recomendaba parar la planta por su mal funcionamiento, algo que no se hizo hasta el 26 de septiembre, un mes después. En ese momento, fue cuando la empresa notificó a Salud los incumplimientos de los parámetros, por lo que desde la Conselleria se pidió más información.

En respuesta a este último requerimiento, el 30 de septiembre Hidrobal presentó los resultados de nuevas analíticas, correspondientes al periodo que va del 13 de octubre de 2023 al 17 de septiembre de 2024, en las cuales se evidenciaba que los valores máximos de nitratos en el agua se habían superado considerablemente. «Se constata, como circunstancia alarmante, que en los meses de mayo, junio y julio de 2024, los valores máximos de nitratos superaran los máximos permitidos, a pesar de que en el escrito de 1 de agosto de 2024 presentado por Hidrobal se adjuntaran analíticas del mismo periodo, pero de distintos días, donde los resultados de nitratos eran correctos».

Desde Salud también remarcan que en el informe de incidencias que presentó la empresa se hace constar que en noviembre de 2023 se desconectó la planta de la red por su mal funcionamiento, así como por las quejas por el mal gusto y olor, pero se decidió no comunicar este hecho a las autoridades sanitarias.

Basándose en todo ello, desde la Dirección General de Salud Pública se describen dos hechos merecedores de sanción. En primer lugar, la no comunicación a las autoridades sanitarias de las actuaciones de desconexión de la planta, así como de las incidencias y anomalías en su funcionamiento, lo que se considera como una infracción grave y se propone una sanción de 55.000 euros. En segundo lugar, el incumplimiento, en plazo y forma, de la obligación de subir las analíticas al Sinac, que también se califica como grave, y se establece una sanción de 40.000 euros. Además, para fijar la cantidad de la sanción se remarca la existencia de las circunstancias agravantes de intencionalidad y persistencia en la conducta infractora.