El PP subraya la responsabilidad del Ayuntamiento de Maó en la gestión del agua

El Partido Popular de Maó considera que el expediente sancionador abierto por la Dirección General de Salud contra Hidrobal, la empresa concesionaria del servicio de agua en el municipio, evidencia la responsabilidad del Ayuntamiento en la gestión de este recurso.

«La apertura de un expediente sancionador a Hidrobal por la crisis del agua en la ciudad evidencia la gravedad del problema y da la razón al PP, que fue quien destapó el caso, mientras el alcalde, Héctor Pons, intentaba restarle importancia y ocultaba información», señalan los populares.

Responsabilidad compartida

Desde el PP afirman que el expediente demuestra la «negligente gestión del agua y la falta de transparencia» que ha habido por parte de Hidrobal y del Consistorio, cuya responsabilidad es compartida, remarcan. «Empresa y alcalde se reunieron en noviembre de 2023 y decidieron conjuntamente desconectar la planta y no comunicarlo ni a la Conselleria ni a la ciudadanía», recalcan.

Por ello, los populares atribuyen incluso más responsabilidad al equipo de gobierno que a la propia gestora del agua. «La empresa advirtió al Ayuntamiento que la planta desnitrificadora no funcionaba correctamente, y el alcalde solo ha reaccionado cuando se ha destapado todo y la Conselleria ha clausurado la planta», señala la portavoz del partido en Maó, Virginia Victori.

Desde el PP también aseguran que los problemas de la desnitrificadora no habrían salido a la luz pública de no ser por su denuncia y su trabajo de fiscalización. «Si no hubiéramos insistido en esclarecer la verdad, este tema habría seguido oculto a los vecinos», añade Victori.

Asimismo, el PP critica la tardanza del Ayuntamiento en la puesta en marcha de soluciones a los problemas de funcionamiento de la planta. «Ha quedado demostrada su falta de liderazgo, de previsión y capacidad de gestión, dejando a los mahoneses en una situación inaceptable. Maó lleva sin agua potable desde finales de septiembre, mientras el alcalde dedica su tiempo a otras cosas», aseguran.

Igualmente, ponen en duda que las medidas que se aplicarán para reparar la planta, y que ya se han adjudicado, sean efectivas, y recuerdan que Hidrobal ya advirtió de que el sistema de desnitrificación biológica no es el mejor para reducir los nitratos, apostando por la técnica de la ósmosis inversa.

Por todo ello, afean al alcalde que no haya bajado el recibo del agua durante el tiempo en el que esté calificada como no apta para el consumo.