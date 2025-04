El servicio de información en las playas de Ciutadella cambia de empresa por la renuncia de la actual

La Fundació per a Persones amb Discapacitat no prestará este año el servicio de información y control de accesos a las playas vírgenes de Ciutadella, algo que venía haciendo desde el año 2012. La entidad ha decidido no presentarse al concurso convocado por el Consell por considerar que no tienen capacidad para asumir la ampliación del servicio que se plantea.

El nuevo contrato, que en estos momentos está en proceso de licitación, establece que el servicio comenzará el 1 de mayo y se extenderá hasta el 15 de octubre, ampliando en casi un mes la duración respecto al año pasado, cuando operó del 15 de mayo al 3 de octubre. En total, la cobertura pasará de 142 a 168 días. Además, se ampliará el número de informadores, así como el horario diario en el que gestionarán el acceso a los arenales más demandados por los turistas. Todo ello debe servir para hacer frente al aumento de la presión humana que estos espacios han experimentado en los últimos años, así como al avance de la llegada de los visitantes. Subrogación del personal Desde la Fundació per a Persones amb Discapacitat creen que con la ampliación de los puntos de actuación, así como del horario y días de servicio, no podrán hacer el trabajo debidamente. «Hemos valorado la situación, las condiciones y los recursos disponibles y en base a todo ello la junta ejecutiva ha estimado que no nos teníamos que presentar al concurso», señala la directora de la entidad, Mònica Planella. Noticias relacionadas Las medidas del Consell para acabar con los atascos en las playas: más informadores y durante más tiempo El servicio de información en las playas es una contratación reservada para favorecer la inserción sociolaboral de personas con discapacidad o riesgo de exclusión social, y además la empresa a la que se adjudique el trabajo está obligada a subrogar al personal. Según los pliegos de la licitación, los trabajadores vinculados al contrato y subrogables son un total de 25. A un mes de iniciarse el servicio, la única empresa que se ha presentado al concurso, cumpliendo con los requisitos establecidos en el procedimiento, es Andanza Emplea, un centro especial de empleo con sede social en Madrid, creado con el objetivo de integrar laboralmente a personas con discapacidad física, intelectual y sensorial. A la expectativa Ahora la mesa de contratación debe completar la adjudicación del contrato, por lo que desde la Fundació se mantienen a la expectativa de la resolución final del proceso. «Nuestro personal tiene contratos fijos discontinuos, y ahora estamos pendientes de informales de si esta empresa tira adelante y hay subrogación», explica Planella. El nuevo contrato estará vigente durante los años 2025 y 2026, y se contempla una prórroga de dos años más. El objetivo principal es dar información a los visitantes y controlar el uso correcto de los aparcamientos de las playas de Cala en Turqueta, Son Saura, Macarella, la Vall, Binimel·là, Alforí (Cala Pilar) y Cala Mitjana. También incluye los puntos de control de acceso a Cala en Turqueta, Son Saura y Macarella. El apunte Un contrato que se amplía para hacer frente al aumento de visitantes Para adaptarse al aumento de visitantes, el Consell ha ido ampliando el servicio de control en los accesos a las playas vírgenes a lo largo de los últimos años, pasando de los 133 días de la temporada 2013 a los 168 días de 2025. A pesar de ello, el contrato no incluye las vacaciones de Semana Santa, en los cuales la afluencia a los arenales ya se incrementa. El año pasado, los problemas en las playas más populares de Ciutadella empezaron a mediados de abril.