Las reivindicaciones del movimiento por la vivienda que se manifiesta este sábado en Maó

Bajo el lema «Acabemos con el negocio de la vivienda», este sábado se han convocado protestas en numerosas ciudades de todo el Estado. En Menorca, la manifestación saldrá de la Esplanada de Maó (18 horas) y finalizará en la plaza Miranda, frente a la sede de la Dirección Insular de la Administración del Estado.

La convocatoria de Maó se realiza en el marco de los movimientos por una vivienda digna de las cuatro islas baleares, que se coordinan a través de la Coordinadora d’habitatge de les Illes Balears, de la que forman parte la Plataforma Menorca per un Habitatge Digne y Alaior per un Habitatge Digne. En la Isla, los manifestantes también marcharán bajo el lema «Menorca no se vende».

Principales reivindicaciones

Los convocantes denuncian que «los precios desorbitados y abusivos de los alquileres son la causa de empobrecimiento de la clase trabajadora y una barrera para acceder a una vivienda digna». Además, lamentan que los rendistas y el sector inmobiliario «se oponen con uñas y dientes a la más mínima regulación y amenazan con acaparar y dejar vacías las viviendas». Esta situación, remarcan, se agrava en las zonas turísticas como Menorca.

Por todo ello, piden una reducción inmediata del 50 por ciento de los alquileres, y señalan que los precios actuales son insostenibles. También reivindican los contratos de alquiler indefinidos, para evitar expulsiones cada cinco o siete años.

Asimismo, reclaman la recuperación de las viviendas vacías, turísticas y de alquiler de temporada en fraude de ley, así como el fin de la compra especulativa y la desarticulación de los grupos de desocupación, entre otras cuestiones. También reclaman que la Sareb garantice la continuidad de las 56 familias del bloque que saldrá a subasta en Alaior.