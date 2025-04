El ataque del pitbull reaviva el debate: en Menorca hay 448 perros de potencial peligroso

Rescate PPP Menorca es la organización altruista formada hace 12 años para luchar contra la estigmatización de estos perros «por lo mal vistos que estaban para mucha gente», explica su representante, Sara Solé.

Gestionan adopciones con organizaciones de Mallorca y ayudan a los que están en las protectoras de Menorca sacándolos a pasear.

Recuerda que antes los que llegaban a las perreras, en la mayoría de casos abandonados por sus dueños, se veían sometidos a cribajes «porque se consideraba que no iban a tener opción a una buena vida, aunque esa idea está cambiando;la gente se sorprendería si los conociera de verdad». Subraya Sara que si llegan a causar algún problema «es porque no les dejan socializar, pero no porque sean más agresivos que otros». Por eso lamenta leer o escuchar comentarios donde se desea su muerte.

Admite que muchos dueños los tienen sin licencia y que los hay que los pasean sin bozal, «como también hay mastines, por ejemplo, que pueden hacer más daño que un pit bull».

A raíz del último suceso en Cala en Blanes desde Rescate PPP Menorca piden una reflexión porque «la agresividad de los perros no es una cuestión genética sino de educación, socialización y responsabilidad humana». Las restricciones a estas razas aumentan la opción de que desarrollen inseguridades o miedos lo que puede derivar en conductas no deseadas.Por ello solicitan normativas basadas en el comportamiento individual del perro, no en su apariencia o raza. «La prohibición y la restricción no solucionan el problema», indica Solé.