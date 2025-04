La retirada de la velella y la posidonia de las playas de Menorca, en su fase culminante

Contar con las playas en buenas condiciones para cuando alcanza el verano depende en gran medida del mantenimiento y limpieza efectuados en los albores del mismo, proceso que incluye la retirada de la posidonia y de la velella en tiempo y orden adecuados.

En ese contexto, el Consell ha trabajado en fechas y semanas recientes en distintos enclaves del litoral menorquín con el propósito de dejar preparada la posidonia, «para que esta sea retirada», detalla Antoni Periano, director insular de Medio Ambiente del Consell, lo que se hará a partir de este 1 de mayo, según estipula el contrato de la Administración con la empresa concesionaria.

La retirada de esta planta, muy sensible a la contaminación y esencial para el Mediterráneo, exige que previamente esté «completamente seca». Después, se sitúa al final de la playa, haciendo las veces de almacén del arenal, puesto que cuando se estropea se convierte en arena.

Cala en Turqueta, el lunes, ya con presencia de bañistas.

En cuanto al itinerario de limpieza de los más de 140 puntos que contempla al respecto el mapa menorquín, prevalecen «las playas urbanas», cita Periano, aunque eso no implica que no se intente que «las playas vírgenes, a las que algunas no podemos acceder, pues así lo establece un decreto del Govern, estén en buen estado».

Velella

Con antelación a la retirada de la posidonia, deviene la de las colonias de velella, que hace semanas volvieron a invadir la costa insular. «Ahora estamos en ello», detalla Periano, labor algo compleja y que ha facilitado el que la velella, gracias a la ventosa meteorología de las últimas fechas, «esté seca», que de lo contrario, no hay margen para ninguna intervención, asimismo por el olor que desprende.