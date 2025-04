Los detractores de la peatonalización de Es Born se movilizan: «Este verano será un caos aparcar»

Una campaña ciudadana ha registrado ya, en el Ayuntamiento de Ciutadella, las primeras mil firmas, contra la peatonalización de la Plaça des Born y la eliminación de la parada de autobuses de Es Pins. «Solicitamos la anulación de las medidas» anunciadas por el equipo de gobierno, que provocan «malestar y desacuerdo», puesto que «afectarían a la movilidad y el acceso al centro, lo que podría afectar tanto a residentes como visitantes y comerciantes».

«Consideramos que antes de tomar estas decisiones se debe garantizar un consenso mayoritario y una solución viable y duradera al problema del aparcamiento». Con estos argumentos captan adhesiones los dos impulsores de esta iniciativa. Rosalía Capetta, comerciante de la plaza de Es Pins, es una de ellas y se movilizó para que «la gente se involucre», ante los perjuicios que, aseguran, tendrá la decisión. «Registramos 1.065 firmas», porque «a nivel comercial va a afectar al 100 por cien» y en términos circulatorios «será un desastre, no tenemos aparcamientos, convertirán el Paseo de Sant Nicolau en zona azul y al suprimir la parada de autobuses de Es Pins restamos comodidad al usuario del transporte público».

«Peatonal sí, pero no así»

Asegura Capetta que no es contraria a la peatonalización. «Sí que hay que peatonalizar, pero no así, las casas se construyen desde los cimientos, no se empieza por el tejado». Por eso, reclama una mayor planificación, apelando al consenso, no con la imposición de «once concejales», y sin «ir en contra del residente».

Si la supresión de los aparcamientos se hace efectiva, como mantiene el equipo de gobierno, «este verano será un caos para aparcar hacen falta más aparcamientos, primero tiene que haber soluciones» a los problemas existentes. La colecta de firmas tiene el apoyo de Vox «y también hemos hablado con el PP», los dos partidos que discrepan con los grupos de izquierda que comandan el Consistorio. Con todo, asegura la impulsora de la campaña que «no es un tema de ideología, somos simples ciudadanos a los que nos van a afectar las medidas», insiste Capetta.