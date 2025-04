Interior no licita las obras de la nueva comisaría de Maó por exceder el presupuesto inicial

La directora insular de la Administración General del Estado (AGE) en Menorca, Isabel López Manchón, no pudo ocultar ayer su decepción ante este nuevo contratiempo que aplaza sin plazo fijo la nueva comisaría para Maó, «el proyecto estaba presupuestado y no se ha cumplido, esa es la realidad, no estamos satisfechos porque necesitamos esa comisaría, no se han ocupado de nosotros», afirmó. Desde la Dirección Insular de la AGE se han interesado por la situación del proyecto ante la Delegación del Gobierno en Balears, la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos y la Secretaría de Estado de Seguridad. La explicación al retraso es la falta de presupuesto. Sin embargo, en 2020 se anunció una programación plurianual de inversiones de 2021 a 2024, cuando se anunciaba que concluirían las obras de la comisaría.