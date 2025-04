El menorquín Rodo Gener bate récord de audiencia en IB3 con ‘Norats’ antes de su abrupto final

«Les ha salido el tiro por la culata». Con estas palabras celebraba, ayer el ciutadellenc Rodo Gener, uno de los actores protagonistas de «Norats», el récord de audiencia obtenida con el final abrupto de la serie histórica. Se refería así al efecto boomerang que tuvo la criticada medida del nuevo director general de IB3, Josep Codony, de comprimir en una sola noche la emisión de los últimos dos episodios, el making of y el documental con Mateu Morro, autor del libro que inspira la ficción.

IB3 congregó en horario prime time del domingo a 28.000 espectadores únicos, registrando una media de 26.000, con una cuota de pantalla (share) del 11,6 por ciento. Se trata de unos datos históricos para la cadena autonómica, logrados con la miniserie que Codony «trató de cancelar», porque se basa «en la historia real de un padre y un hijo de Santa Maria que se refugiaron trece años en la Serra de Tramuntana, para esconderse de los franquistas tras el golpe de Estado».

Gener lamenta que «se intentó cancelar, pero por contrato no se pudo», de ahí que la dirección de la televisión autonómica decidiera emitir juntos «los dos últimos capítulos, el making of y el documental, para quitárselo de encima rápido, porque no les interesa que se hable de la Guerra Civil», añadía el intérprete menorquín.

«El pretexto de que ‘Norats’ había obtenido bajas audiencias era falso, el 1 por ciento del primer capítulo no era real, fue un día que toda la programación obtuvo ese dato por un fallo en los audímetros», expone el artista que interpreta a Honorat en la serie. En cambio, «el segundo capítulo obtuvo un 5 por ciento, un dato de audiencia muy bueno para una cadena autonómica, pero eso no se dijo», critica Gener, recordando que «está en la media de audiencia de IB3».

Con todo, el menorquín agradece la respuesta de los telespectadores. «Al final, consiguieron que la gente tuviera ganas de ver la serie, si no hubieran intentado cancelarla quizá habría pasado más desapercibida».

Indignación en el equipo

La medida causó «indignación» en el seno del equipo de «Norats». Gener señala que «no lo esperábamos, pero tampoco me sorprendió mucho, al final, sabes de qué pie cojean».

Sobre la trama, el actor cree probado que «no gustó» a Codony, por narrar unos hechos ocurridos durante la Guerra Civil. «Es una historia, un drama muy potente, porque, precisamente, estos se producen siempre cuando ocurren hechos potentes, no cotidianos», como en una guerra civil.