El sentit del porta a porta

L'entrada en funcionament fa ara poc més d'un any del nou sistema de recollida de residus porta a porta a Maó i es Castell ha suposat un important canvi en la gestió dels residus a llars i comerços.

Després de dotze mesos d’implantació, les dades de 2024 avalen que els objectius que es perseguien amb el canvi de sistema s’han complert amb escreix, amb Maó i es Castell com a únics municipis de l’illa que compleixen la normativa quant a reciclatge. On érem abans i on som després de la seva implantació? Separar millor és possible, i el porta a porta i la implicació de la ciutadania ho fan possible.

Es Castell



Es Castell ha estat la primera població de l'illa que ha assolit els objectius de separació marcats per Europa per al 2035. La implantació completa del sistema va arribar el maig de 2024. A partir d'aquell moment, la separació en origen ha estat d'entorn del 80%. No és una dada qualsevol, sinó un resultat que col·loca el municipi en una situació d’excel·lència en la gestió dels residus. Es Castell supera la mitjana dels 228 municipis amb porta a porta de Catalunya, que és del 76%. No només compliria amb els resultats que marca la norma europea per al 2025 (d'un mínim del 55%), sinó que superaria les fites establertes per al futur.

Ara mateix, si es mira el conjunt de l’any 2024, el percentatge mitjà de separació as Castell ha estat del 65%, o del 72% si es té en compte la separació a les deixalleries, i amb una clara tendència a l'alça ara que el porta a porta cobreix tot el municipi. El canvi és significatiu si es compara amb el 2023, quan la separació en origen as Castell era d’un 20%.

Si es comparen les proporcions de cada fracció de residus abans i després del porta a porta es pot veure clarament què ha suposat implementar aquest nou sistema. Totes les fraccions del reciclatge han augmentat significativament en detriment de la fracció resta. La recollida de la fracció de matèria orgànica —incorporada amb el porta a porta— ja representa gairebé un terç del total. Mentrestant, la fracció resta ha passat del 80% al 35%.

Separar més i millor permet destinar més residus destinats al reciclatge, i per tant una reducció dels residus que van a l'abocador. Durant el 2024, es Castell ha reduït l'abocament de residus en un 49%.

Maó

A Maó, el desplegament del porta a porta està sent progressiu. Al llarg del 2024 s'ha implantat a 4 zones per cobrir aproximadament el 45% de la població (actualment ja arriba al 65%).

La convivència del nou model amb l'antic sistema ha fet que la mitjana de separació en origen sigui més baixa que as Castell, però tot i així, notablement millor que l'any anterior: s’ha passat d’un 20% de separació al 2023 a un 40% de mitjana el 2024. A aquesta dada s’hi ha d’afegir la separació que els veïns de Maó fan a la deixalleria municipal, situant el rati de separació per damunt del 50%.

Destaquen les dades comparatives entre les zones amb porta a porta i les zones sense aquest sistema. A les zones on només funciona el porta a porta, la separació s’enfila fins al 77% de mitjana, mentre que als barris on encara hi ha contenidors a la via pública la separació es manté en els mateixos nivells que el 2023, al voltant d'un 20%.

La proporció de cada fracció també mostra un augment de totes les fraccions del reciclatge durant el 2024.

La reducció de residus destinats a l'abocador durant el 2024 va ser del 13%.

Aquest primer any de funcionament del porta a porta confirma que es tracta, a dia d’avui, d’un dels pocs sistemes que garanteixen una millora real en les dades de separació en origen. Aquests resultats, però, no serien possibles sense el compromís i la implicació diària de la ciutadania i els comerços de Menorca, que assumeixen un paper actiu en la gestió dels residus. Separar millor no és només una obligació legal, sinó una eina col·lectiva per avançar cap a un model més sostenible i respectuós amb el nostre entorn. En una reserva de biosfera com Menorca, la correcta gestió dels residus és una responsabilitat compartida que contribueix a preservar allò que ens fa únics.