«Necesitamos que en Menorca se visibilice la alopecia femenina, es duro recibir miradas de pena»

Ambas rondaban la treintena cuando tuvieron que aceptar que su pérdida de cabello se había vuelto irreversible pese a haber intentado frenarla con tratamientos médicos. Patricia Iniesta y Joana Janer, las dos dedicadas a la docencia, tienen también en común un diagnóstico, alopecia areata, la causa de su calvicie. Junto a otras mujeres afectadas por esta condición –no quieren llamarlo enfermedad porque ellas, salvo por esa pérdida de pelo, gozan de buena salud–, decidieron hacer algo para dar visibilidad a este problema y normalizarlo.

Después de probar medicamentos, a veces efectivos pero nunca definitivos, les llegó un momento difícil, «la parte más dura es cuando decides raparte y hacerte una peluca, aunque ahora hace doce años que no la llevo», explica Joana Janer. Fue la aceptación de la calvicie que, como muestra el documental que se exhibe este jueves en Ciutadella, muchas mujeres esconden y viven en soledad, con vergüenza e incomprensión de la gente a lo largo de su vida.

Como una de las promotoras de que el filme llegue a la Isla, Patricia asegura que «pensé que era importante visibilizar la alopecia en la mujer, para mí ha sido duro ir por la calle y recibir miradas de pena, no tenemos por qué sufrirlas sin que nadie sepa realmente lo que te pasa».

La alopecia no es sinónimo de estar atravesando un cáncer, aunque los tratamientos oncológicos tienen en muchas personas ese efecto secundario y pueden ser una causa de la calvicie. En el caso de las mujeres con alopecia areata, que afecta a los folículos pilosos y es de origen autoinmune, ellas desean abrir camino para que otras niñas –también lo padecen–, y mujeres no tengan que pasar vergüenza ni sentir la presión social por una condición que no han elegido.

«Antes de nada lo mejor es contarlo, porque nosotras en nuestra profesión tratamos con muchas personas, padres y alumnos, y no estamos enfermas», subrayan. Ambas sienten ahora la fuerza para contar sus casos particulares, pese a reconocer que les cuesta dar pasos como prescindir de un turbante, un pañuelo o un sombrero, para mostrarse ante los demas, salvo cuando están en familia.

La peluca, un lujo

Son numerosas las mujeres que por los condicionantes estéticos optan por utilizar una peluca. Tanto Patricia como Joana lo han hecho, aunque dejaron de llevarla y se sienten cómodas con complementos. «El mundo de las pelucas no es barato, una natural y a medida puede superar los dos mil euros», explican. Las hay más baratas según las calidades o dependiendo de si el pelo es natural o sintético; las sintéticas pueden costar entre 200 y 700 euros y se deben cambiar cada 3 o 4 meses. No existen ayudas para estos postizos. «Solo en el caso de las pelucas oncológicas hay una ayuda de 100 o 200 euros en Muface», ya que como docentes reciben asistencia sanitaria con dicha Mutualidad.

Por otro lado, hay alguna esperanza de recuperación del pelo con un nuevo fármaco, el baricitinib, para el tratamiento de la alopecia. Hace poco que ha llegado a España y Joana lo está probando hace dos meses.