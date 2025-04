Los bazares chinos de Menorca, ante la crisis de ventas: «Internet nos está machacando»

Primero fue el boom de los restaurantes chinos. Luego, el de los bazares, que reemplazaron a los míticos ‘Todo a 100’, hace ya un par de décadas. Ahora, en la Península se está produciendo un cierre masivo de muchos de estos comercios, una tendencia que no se extiende por ahora a Menorca.

En la Isla existen una quincena de bazares chinos, los cuales resisten a los vaivenes de la economía y a contracorriente de lo que ocurre en el país e incluso en Mallorca. Los medios de comunicación así lo están apuntando, tras el cierre de numerosos establecimientos en la isla vecina.

Uno de los bazares de Maó está ubicado en el polígono industrial, a poca distancia de otro establecimiento similar.

Las causas son analizadas y hay teorías y también bulos que circulan. Una especulación es la de un próximo colapso financiero mundial.

Tiendas en Menorca

En Maó hay por lo menos tres bazares regentados por ciudadanos procedentes del país asiático, y hay un comercio más de este tipo en los pueblos de Alaior, Es Castell, Sant Lluís y Es Mercadal. Mientras, en Ciutadella se contabilizan hasta siete bazares, cuatro en el núcleo urbano y tres más en el polígono industrial.

En Menorca no se han producido cierres. Es más, en el municipio de ponent se da la circunstancia contraria. El último medio año ha abierto sus puertas uno de estos locales, en el polígono, y dos años atrás, frente a la ITV, abrió su segunda tienda en Ciutadella y la tercera de Menorca (el Hiper Xinès, en Maó) el empresario propietario del Hiper Chino, en la zona industrial ciutadellenca, que tiene establecimientos en Mallorca.

Internet

Uno de los bazares más longevos en Ciutadella está ubicado en la Avinguda Palma de Mallorca. Lo abrió hace 14 años Dalin Yan, quien lleva tres décadas en Menorca, trabajando primero en el sector hotelero y, después, en un restaurante que regentó su familia.

Yan ve claro que «después de un boom siempre viene un bajón y se reequilibra todo». En este caso concreto, tiene mucho que ver el comercio electrónico. «Los bazares se han quedado obsoletos por culpa de internet, que ofrece precios imbatibles» y «el 80 o el 90 por ciento de la gente compra directamente a China» mediante plataformas de comercio en la red.

En este contexto, «los márgenes de las tiendas son muy pequeños» y tienen más posibilidades de sobrevivir si se trata de negocios con miembros de una misma familia, «aunque tengas que trabajar más horas». De lo contrario, «si tienes empleados, las nóminas se llevan los beneficios» y es más difícil resistir.

«En China, el 25 por ciento de los bazares han cerrado, el comercio on line está machacando» y, aquí, «nosotros no somos más que revendedores y solo quedarán los que aguanten, el resto se irán adaptando», quizá, con otras formas de negocio.

«Aquí se pagan muchos impuestos», lo que tampoco contribuye a la supervivencia del pequeño empresario. Aún así, «en verano todavía hay mercado» para las siete tiendas que hay en Ciutadella, «en invierno cuesta más», aunque es optimista, «siempre seguirá habiendo gente que necesite una herramienta o un bolígrafo».

Sobre las guerras arancelarias, Yan tiene claro que «Pedro Sánchez ha sido listo al buscar acuerdos con China» y beneficiará a España «si no hace caso de Bruselas, en su posición en contra de China para no ir en contra de Estados Unidos». Valora el empresario que «España no tiene por qué verse perjudicada por los aranceles, llegan pocos productos de América, casi todo viene de Asia».