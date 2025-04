La huella del papa Francisco vista desde Menorca: «Se esforzó por transformar la Iglesia»

El fallecimiento del papa Francisco ha llegado, para muchos, en el momento menos esperado, apenas veinticuatro horas después de su última aparición pública, en Roma, el Domingo de Resurrección. Este hecho no ha pasado desapercibido en Menorca, incluso, se entiende como la mejor despedida para el pontífice, el cual deja tras de sí un legado altamente valorado por la comunidad.

Aurora Herráiz, exdirectora general de Scholas Occurrentes para España y Europa: «Impulsó la piedra filosofal de la nueva era, el ‘encuentro’ de culturas»

La exconsellera del Consell insular (2011-2015) fue nombrada en 2016, a propuesta del papa Francisco, responsable para España y Europa de la Organización Internacional de Derecho Pontificio impulsada por él mismo. Fue así que Aurora Herráiz tuvo el «honor» de compartir varias jornadas de trabajo con el pontífice, durante las que le transmitió «la importancia del ‘encuentro’ de culturas, generaciones, religiones, donde surge la posibilidad de hablar y nace la empatía» para el mundo en su globalidad. «El ‘encuentro’ hace caer muros, aparece la percepción del otro, el ‘encuentro’ es mágico para mí, es la piedra filosofal dela nueva era», que impulsó Francisco I. Un hombre que Herráiz describe como «muy cercano, campechano, con un deje absolutamente argentino» que quiso acoger a todos.

Herráiz, conversando con el Papa Francisco, tras su nombramiento.

Guillem López, patrono del templo de la Sagrada familia de Barcelona: «Nos pidió: 'rezad por mí... Pero a favor, ¡eh!’»

En febrero de 2024, miembros del Patronato del Templo de la Sagrada Familia fueron recibidos en audiencia por Francisco I. Allí, el patrono y economista menorquín, Guillem López Casasnovas, pudo conversar unos minutos con el Santo Padre, a quien invitó a asistir a la inauguración de la torre de la Mare de Déu, en Barcelona. «Nos dijo que ‘Dios proveerá’, pero luego no fue posible su visita». Durante esos instantes, el pontífice se mostró «muy cercano y simpático, era una persona que se hacía querer y que decía lo que pensaba». Además, «sabía de nuestra labor para construir la Sagrada Familia, que lo hace gente gratis et amore». Sobre su fallecimiento, López coincide que «nos ha cogido por sorpresa», y recuerda la última frase que le transmitió en su reunión. «Nos pidió: ‘rezad por mí... Pero a favor, ¡eh!’», porque ya circulaba que había gente que no le quería» al frente del Vaticano, comenta el economista.

Guillermo Pons, clérigo: «Ha hecho una buena obra, aunque no ha sido aceptado por todos»

El sacerdote natural de Sant Lluís (1931), Guillermo Pons Pons, reconoce que la defunción del papa Francisco «ha sido una sorpresa, parecía que estaba algo mejor». Sin embargo, demuestra que el pontífice «hizo un esfuerzo» con su última aparición pública. De Jorge Mario Bergoglio opina que su «legado es bueno, ha tenido actuaciones positivas, aunque ha tenido muchas dificultades, no ha sido nada fácil». De su labor destaca Pons su «atención a los más necesitados, a la falta de seguridad y a las guerras», algo que ha generado voces contrarias, «ha hecho una buena obra, pero no ha sido aceptado por todo el mundo». Con todo, el religioso valora positivamente la trayectoria del Papa y confía que su sucesor, «aunque cambiará algo, pero siempre será continuista hasta cierto punto, no irá en contra de lo que ha promovido» Bergoglio.

Francisca Llabrés, miembro del Consell Diocesà: «Aguantó hasta el Domingo de Resurrección, hizo más de lo que pudo»

En el seno de la Diócesis de Menorca, voces como la de Francisca Llabrés recogen un sentimiento generalizado de «agradecimiento muy profundo» hacia el papa Francisco. «Ha sido un gran papa, ha querido hermanar a los pueblos, ha sido un gran embajador, ha trabajado hasta el último momento y tenemos que dar gracias». Así, «ha dado a la Iglesia un tono más humano, más cercana a la gente que sufre, ha sido un Papa muy actual, muy santo y trabajador». Hasta el punto que «ha aguantado lo máximo, me ha emocionado, ha aguantado hasta el Domingo de Resurrección, ha hecho más de lo que ha podido». De ahí que, de cara al futuro, «ojalá que la Iglesia siga la misma línea que él ha empezado y con el mensaje que ha lanzado» al mundo, señala Llabrés, quien se siente próxima al prelado tras viajar a Roma en marzo, «no nos pudo recibir en audiencia, pero estuvimos frente al hospital, tenemos que dar gracias», concluyó.

Carme Mesquida, abadesa de Santa Clara: «Francisco nos ha recordado el camino que mostró Jesús»

En el convento de Santa Clara, de Ciutadella, la muerte del Papa «ha sido inesperada» y ha generado «sentimientos enfrentados, de dolor y pena, pero a la vez, de esperanza y de acción de gracias a Dios por lo que ha sido tener este Papa durante doce años», señala su abadesa, Carme Mesquida. Porque ha sido «una persona que ha marcado muy bien el camino, nos ha recordado el que nos enseñó Jesús, situándose siempre a un lado» para indicar el horizonte. «Ha sido muy valiente, ha eliminado parafernalias para estar al lado de los más pobres desde el principio, cuando visitó Lampedusa, o criticando el genocidio de Palestina, denunciando las guerras y diciendo que el rearmamento no es un buen camino». Al contrario, ha sido ejemplo del «respeto a las personas, de la acogida a todos; ha sido referente de la vida del Evangelio para los cristianos». Y todo eso «no ha sido fácil con lo que había en el Vaticano, pero siempre estuvo al lado de los más pequeños; para mí es un referente de vida de seguimiento a Jesús». Por eso, «Francisco merece el abrazo del Padre, ya liberado, y vive con Jesús, eso me da esperanza».

Joan Mercadal, diácono: «Ha sido capaz de hacer cambios muy significativos»

Para el diácono Joan Mercadal la muerte del papa Francisco «ha sido una noticia esperada, pero en el momento más inesperado», y deja una «reacción de tristeza y duelo, pero a la vez de acción de gracias, porque ha sido como una ventada del Espíritu Santo que ha dado la vuelta a muchas cosas, algunos piensan que demasiado, pero otros creemos que debería haber sido una ventada todavía mayor». Jorge Bergoglio «ha sido capaz de hacer cambios muy significativos y lo deja encaminado» para el próximo pontífice. «Confío que seguirá la misma línea; después de Juan Pablo II y Benedicto XVI todo el mundo pensaba que se seguiría la línea clásica, pero la Iglesia eligió a Francisco y debemos dar gracias por lo que nos deja».

Antoni Mercadal, delegado de peregrinaciones del obispado: «Hoy es un día triste para los católicos»

Desde la Diócesis menorquina, Antoni Mercadal asegura que «para los católicos hoy es un día triste». Como delegado de Santuarios y Peregrinaciones formó parte de la peregrinación a Roma el pasado 25 de febrero, con motivo del Jubileo. Acompañados por el obispo Gerard Villalonga, no pudieron ser recibidos en audiencia por el delicado estado de salud del papa Francisco. «Pudimos rezar por él a las puertas de la Policlínica Gemelli donde estaba ingresado, junto a la estatua de Juan Pablo II, y fue muy emotivo», de ahí que la cincuentena de menorquines que viajaron «hemos vivido muy intensamente» la enfermedad del obispo de Roma. Asimismo, la expedición «visitamos las cuatro basílicas mayores, San Pedro, San Pablo extramuros, San Juan de Letrán y Santa María la Mayor», donde Francisco I pidió ser sepultado y no en el Vaticano como suele ser habitual.

Juan Luis Hernández, exmiembro del Consell Diocesà de Pastoral: «Ha sido un gran Papa, cristianismo en estado puro»

«Es un Papa al que he querido mucho, miraba por la gente más débil y el hecho de haber prescindido de mucha liturgia para su funeral y haber reformado la Iglesia, lo convierte en un gran Papa». Tan es así que «lástima que no haya tenido más tiempo», para profundizar todavía más en su ideario. «Ha hecho reformas muy importantes y fue coherente con la manera de vivir», hasta el punto de considerarlo ejemplo de «cristianismo en estado puro; decía que era el Papa de la periferia, de los olvidados», expresa Hernández. Su línea ‘revolucionaria’ le generó «detractores», pero al fin y al cabo no hizo más que «apostar por los débiles, era próximo a todos los colectivos, solo que le ha faltado tiempo» para completar un giro completo dentro de la Iglesia.

José Luis Faner,presidente Unió d’Antics Alumnes Don Bosco: «Ha sido un final precioso; pudo llegar a la Semana Santa y despedirse de todo el mundo»

En la Unió d’Antics Alumnes Don Bosco, de Ciutadella, su presidente, José Luis Faner, admitía ayer su consternación por la defunción del papa Francisco, aunque «si analizas las imágenes del Domingo en la plaza de San Pedro, ves que se le dio un masaje en la nuca» mientras saludaba desde el coche. «Su muerte nos ha sorprendido», pero «ha sido un final precioso: pudo llegar a la Semana Santa, en tiempo de resurrección, e irse al día siguiente, después de despedirse de todo el mundo, ha sido la mejor despedida que podía haber tenido». Eso es, después de unos meses muy complicados y de su hospitalización. Con todo, Faner cree que «se va tranquilo, ha trabajado mucho, a todos los niveles: se ha volcado en muchas cosas y ha superado muchas dificultades, con mano firme» y «ha sabido llevarnos, con su talante, poniendo por delante el movimiento católico», defiende el presidente de los antiguos alumnos salesianos.