Vecinos de Serra Morena denuncian carreras ilegales de motos los sábados y festivos

Un tramo de la carretera Maó-Fornells, en esencia el que une la salida de la ciudad de Llevant con el desvío hacia Favàritx, se ha convertido en circuito improvisado de carreras de motos de gran cilindrada. Así lo denuncian vecinos de la urbanización privada de Serra Morena, cuya entrada y salida enlaza con esa vía.

El ruido y, sobre todo, el riesgo de accidente que entraña la situación, especialmente para quiénes tratan de acceder o salir del citado núcleo residencial, dada la gran velocidad que alcanzan las motocicletas, es el argumento que esgrimen vecinos de la zona en el momento de manifestar sus quejas sobre el asunto.

«Sucede desde hace años, sobre todo los sábados por la tarde y algún festivo. Y van como locos», denuncia una de las vecinas, Práxedes Camps, convencida de que «son carreras» y no paseos a cierta velocidad.

«Un día habrá una desgracia»

«Suelen comenzar en la rotonda del puerto, a la salida de Maó, van hasta el cruce de Favàritx. Van y vienen, a velocidades muy peligrosas, adelantando como locos, en partes donde hay línea continua… suele durar una hora u hora y media; un día habrá una desgracia», prosigue Camps en su protesta por medio de estas páginas, e incide en el peligro que esta situación supone para los vecinos, «al tener que entrar o salir de Serra Morena».

Camps también lamenta que no haya presencia de ninguna dotación policial o de las fuerzas de seguridad (dicho espacio es competencia de la Guardia Civil de Tráfico). «Algún día hemos visto que se controla y regula el tráfico», pero «nunca» en sábado por la tarde ni el domingo por la mañana, franja de la semana que dichos motoristas convierten en su particular ‘día en las carreras’, según confirma otro vecino con casa en la zona, que prefiere no ser citado para evitar posibles represalias. Y añade; «en según qué puntos de la Isla te multan por ir a 70 km/h… y aquí cada fin de semana se alcanzan unas velocidades increíbles».

«Es muy peligroso, e inconcebible que suceda algo así y nadie diga ni haga nada, hace años se denunció, pero volvemos a estar igual, desde hace meses se repite con frecuencia, cada semana», apostilla dicho vecino, no sin antes reconocer que por medio de la asociación de propietarios de Serra Morena se tratará próximamente de cursar otra denuncia.