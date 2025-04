El Gobierno no incluye ninguna de las mejoras que pedía Menorca en la nueva OSP con Madrid

El senador por Menorca del Partido Popular, Cristóbal Marqués, declaró ayer que la propuesta del Ministerio para la Obligación de Servicio Público (OSP) a Madrid del próximo invierno «es un paso atrás, estamos ante un recorte de 8.000 plazas en comparación con la última licitación». Los calculos efectuados por el senador arrojan esa diferencia de ocho mil asientos, ya que si en el contrato vigente se fijaban como mínimo 79.000 plazas para seis meses de OSP, ahora, con un mes menos y partiendo de que se usarán las aeronaves de cien asientos, el total que se oferta es de 71.000.

La cifra resulta de las 60.000 plazas que se operan con las dos frecuencias diarias durante cinco meses, a las que se suman las 7.000 de refuerzo en periodos especiales (Navidad, puentes festivos) y las 4.000 de la frecuencia adicional semanal. «Habíamos avanzado quitando abril de la OSP para destinarlo a los cinco meses restantes, pero la propuesta es decepcionante, un paso atrás para el objetivo de las tres frecuencias diarias», afirma el senador, quien recuerda que el ministro Óscar Puente reconoció públicamente la falta de plazas, y se pregunta por qué el Ministerio no aporta más financiación a la OSP, «no podemos perder ni una plaza».

Por su parte, el diputado socialista Pepe Mercadal, manifestó que «si se pone como condición la tercera frecuencia existe un riesgo alto de que la licitación quede desierta y haya que volver a sacar la ruta a concurso», lo que obligaría a reiniciar el proceso y no se podrían poner los billetes a la venta a tiempo. Afirma que el verdadero problema no es la financiación sino que el contrato no resulte competitivo y atractivo para las compañías, y que estas no concurran.