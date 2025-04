Las playas de Ciutadella ganan afluencia sin que haya fecha de inicio del control de accesos

El buen tiempo atrae visitantes a las calas de Menorca. Se aprecia sobre la arena, pero también en los aparcamientos, que se van llenando día a día, progresivamente, en la misma proporción que va subiendo el mercurio en los termómetros. Es una situación que se repite cada año, de ahí que el Consell pretendiera adelantar del 25 al 1 de mayo el control de accesos, evitando así los problemas que se producen en cada inicio de temporada, con parkings saturados, hileras de coches mal estacionados en los márgenes de los caminos rurales y colapsos circulatorios. No obstante, la institución insular asume ya que en ocho días no podrá arrancar el servicio, por la lentitud de la tramitación del nuevo contrato, ya adjudicado, pero no firmado.

Tras haber desempeñado durante años el control de accesos a playas vírgenes, la Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca optó por no presentar oferta a la licitación del servicio, al considerar que no podía cumplir los nuevos requisitos. De este modo, la mesa de contratación dio el visto bueno a Andanza Emplea SL, la única empresa que presentó propuesta y, según apuntaba ayer el conseller insular de Movilidad, Juan Manuel Delgado, «el Consell Executiu ya ha adjudicado el contrato y solo falta firmarlo». El aforo del aparcamiento de Cala en Turqueta se controlará en el momento en que empiece el servicio de vigilancia de accesos, previsiblemente en las próximas semanas. | Katerina Pu La rúbrica se producirá «lo antes posible y, si no llegamos a tiempo (el 1 de mayo), empezaremos un poco más tarde; no hay problema, no se pagarán esos días», expuso Delgado. Noticias relacionadas El control de las playas de Ciutadella cambia de empresa por la renuncia de la Fundació de Discapacitats El conseller atribuye el previsible retraso a la «tramitación lenta que ha ocupado más tiempo de lo que preveíamos», pero apunta que el nuevo contrato contempla «mejoras importantes» en el servicio. Cala Mitjana Entre las mejoras hay, por ejemplo, la incorporación de controladores de accesos en playas que, hasta ahora, carecían del servicio, como es el caso de Cala Mitjana, en Ferreries. Macarella. Decenas de coches estaban estacionados ayer en el parking, el cual se clausurará el 26 de mayo, cuando Autocares Torres inicie sus operaciones, y solo se podrá llegar en bus o a pie. | Katerina Pu Otra de las novedades es, precisamente, la ampliación del calendario de trabajo. Aunque no todas las calas cuentan con el mismo dispositivo, ni empiezan ni acaban en las mismas fechas, el año pasado, los primeros se instalaron el 25 de mayo y concluyeron el 8 de octubre. Periodo que el nuevo contrato amplía, del 1 de mayo al 15 de octubre para los arenales de mayor afluencia de visitantes. Cabe recordar que las playas con control de accesos son Cala en Turqueta, Son Saura, Macarella, La Vall, Binimel·là, Cala Pilar y, desde este año, Cala Mitjana. El apunte La concesionaria debe subrogar a los trabajadores que lo deseen Juan Manuel Delgado quiso recordar que la licitación del control de accesos es para empresas que trabajan con colectivos especiales. Hasta ahora lo había asumido la Fundació de Discapacitats de Menorca y Andanza Emplea toma el relevo. En este contexto, el conseller apuntó que la adjudicataria debe subrogar al personal que así lo desee. «Una decena de trabajadores ya han dicho que quieren continuar y la cifra puede aumentar».