Belén Esteban se alía con Tamara Contreras para combatir las guardias médicas de 24 horas

Belén Esteban se ha aliado por sorpresa a la campaña contra las guardias médicas de 24 horas que inició el año pasado la médica intensivista del Hospital Mateu Orfila Tamara Contreras. Lo ha hecho en el último episodio emitido de «La revuelta», el programa de TVE que conduce David Broncano, en el que ha sido invitada junto a María Patiño para presentar «La familia de la tele» y anunciar el regreso del Grand Prix del Verano 2025 a RTVE.

«Que os suban el sueldo porque las horas que echáis están muy mal pagadas», expresó Belén Esteban, tras escuchar las reclamaciones desde el público de un grupo de sanitarios, entre los que se encontraba la médica de Menorca Tamara Contreras, que exigía mejores condiciones de horarios y salarios. «Gracias a la sanidad pública, porque es la mejor, gracias por las horas que echáis y gracias por salvar la vida a tanta gente», agradeció Esteban.

La popular colaboradora de varios programas de televisión se hizo eco así de la revolución que se ha gestado en torno a los turnos y las guardias médicas, de la que ha tomado parte activa la médica intensivista Tamara Contreras. «Trabajamos cada día y a eso le añadimos las guardias de 24 horas. Trabajamos 70 horas a la semana y no hay límite», expuso Contreras desde el patio de butacas del Teatro Príncipe Gran Vía donde se graba «La Revuelta».

«El límite son las necesidades del servicio, todo vale. Estamos enfermando y el sistema sanitario está enfermo», afirmó Contreras, que además reconoció que «huimos del sistema sanitario y está en peligro no solo nuestra salud sino la de los pacientes». Una situación límite que el propio David Broncano reconoció como «especialmente preocupante porque os afecta a vosotros pero también a nosotros, a los pacientes».

La médica, impulsora del movimiento en Change.org 'No podemos más', aprovechó junto a sus compañeros de profesión asistentes al reconocido programa de Broncano la ocasión para dar visibilidad al documental «¿A mí quién me cuida?», que alerta sobre cómo la organización del sistema sanitario impacta en la salud de quienes están al frente. «Pedimos empatía, nuestro trabajo no es humano con nosotros, estamos deshumanizados porque no podemos más», concluyó Tamara Contreras.