Cerca de 400 personas exigen al Consell que detenga la llegada de coches turísticos a Menorca

Limitar la llegada de vehículos turísticos durante la temporada estival es la herramienta capital a corto plazo de que dispone el Consell para frenar la masificación. Bajo ese convencimiento que justifica la saturación de las vías urbanas e interurbanas de la Isla, de junio a septiembre, Via Menorca, la plataforma que promueve el GOB, movilizó este sábado a unas 350 personas en Maó, en otro de sus actos reivindicativos, en este caso menos concurrido que otros, contra el desembarco de automóviles en ese periodo.

Con una cuidada puesta en escena como suele ser habitual en las perfomances que organiza este grupo, una rúa de personas portando pancartas, vehículos acartonados, música y colorido con lemas alusivos ha recorrido el centro de Maó para concluir al pie del Parc Rotxina. Al son de ‘Un senyor damunt un ruc’, los manifestantes han ondeado la consigna de la manifestación: «stop vehicles turistics».

Antes, la lectura de un manifiesto reivindicativo ha clamado contra la inacción del Consell para hacer uso de esta opción a la que le faculta la Ley Reserva de Biosfera. La iniciativa funciona en Formentera mientras Eivissa y Mallorca están camino de aplicarla, también con un gobierno de derechas, como la primera institución menorquina. Por este motivo la acción reivindicativa rechaza que se trate de una maniobra política. El Consell, añadieron, apela a excusas «para invalidarnos y no afrontar una realidad, hay un consenso fuera de ideologías políticas que limitar los vehículos turísticos es bueno para todos».

Via Menorca sostiene que, según el estudio del propio Consell, un 45 % de los coches que circulan en verano son turísticos, y de que en julio y agosto hay un 30 % más de los que las carreteras pueden soportar, de ahí su reclamación porque «Menorca no tiene capacidad para dar cabida a todos estos coches».

El acto, además, sirvió para exigir, de nuevo, que se detenga la masificación, promovida por la promoción de la Isla en todas las ferias turísticas con millones de euros públicos, «como una adicción a la que no se sabe poner límites».

Los promotores de la manifestación han repartido hojas entre los presentes antes del inicio en la plaza Esplanada para que aportasen sus datos y poder recibir información puntual esgrimiendo que la que llega de los medios periodísticos «no siempre son correctas», indicaron. También solicitaron donativos para sufragar este tipo de iniciativas reivindicativas y festivas.

«No caben más coches, por eso está bien manifestarse para que no vengan más», señalaba una vecina de Maó. «Soy menorquín y no me gustaría ir de viaje a otra ciudad y encontrarme con un acto de rechazo a que vaya allí como el que están haciendo aquí hoy, no me parece bien», indicaba un hombre de Ferreries. Opiniones para todos los gustos.

En la concentración no ha habido asistencia de dirigentes políticos.