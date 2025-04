Las escuelas de verano en Menorca, con falta de personal y ayudas a las familias sin resolver

Para muchas familias, la Semana Santa marca el punto de inflexión en que ya se empieza a planificar el verano. Las vacaciones escolares de los niños coinciden con el periodo de máxima actividad laboral. Es en esta contraposición donde aparece el papel de las escuelas de verano que organizan diversas empresas y entidades para ofrecer una solución a aquellos trabajadores que deben dejar a sus hijos al cargo de alguien entre finales de junio y comienzos de septiembre.

Las escuelas de verano abren pronto sus correspondientes periodos de inscripción. Suele ser a finales de abril o comienzos de mayo. Esta apertura de matrículas se afronta este año con dos incidencias. Por un lado, la demora en la resolución y convocatoria de las ayudas a las familias del Consell para este tipo de actividades. Por otro, la falta de trabajadores disponibles, lo que impide a las empresas ofrecer todas las plazas necesarias a tenor de la creciente demanda.

En relación a las ayudas, la principal anomalía es que todavía no se han resuelto las peticiones de las familias para la convocatoria correspondiente a las escuelas del verano de 2024. La consellera de Més per Menorca, Noemí García, denuncia que «ya han pasado los seis meses de plazo para resolver que fija la normativa, y las familias todavía no saben nada, no han recibido ningún tipo de comunicación del Consell». Asegura que existe preocupación entre los potenciales beneficiarios.

La consellera de Més considera «grave» esta demora porque «hace que se pierda el sentido de la subvención, si te llega la resolución un año después del verano, en cierto modo pierde todo su sentido». La ayuda llega a un máximo de 300 euros por niño, «no es algo menor». Desde el equipo de gobierno del Consell se atribuye la demora a la alta cantidad de peticiones recibidas, más de 600, muy por encima de años precedentes, algo que García relativiza. Ayer aseguraron desde el Consell que la resolución se espera para la tercera semana de mayo. García entiende que haya retrasos, pero considera necesario establecer prioridades y evitar estas situaciones tan anómalas. Lamenta la demora a la hora de realizar las convocatorias. El año pasado se lanzó en agosto, con las escuelas de verano a punto de acabar.

En cuanto al problema de la falta de personal, fuentes del sector señalan que desde hace un par de años la demanda de las familias va en aumento, pero que las empresas, en el caso de que cumplan la normativa (que establece un máximo de diez niños por monitor con la requerida titulación), se encuentran con una limitación: no encuentran suficiente personal disponible. Por tanto, solo ofrecen las plazas que pueden en función de los trabajadores que logran contratar. No más. Podrían ampliar su capacidad si tuvieran más manos.Esto supone una creciente preocupación entre las familias, que a menudo ven como se quedan fuera de las escuelas de verano que tienen más a mano o por las que tienen preferencia.