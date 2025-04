Colapso en la hospedería de Son Espases para familiares de enfermos por la alta demanda

Allí donde no llega la sanidad pública de Balears pueden hacerlo las asociaciones privadas de ayuda a pacientes, familiares y acompañantes cuando es necesario un desplazamiento a la capital del Archipiélago o a Catalunya y se necesita un recurso de alojamiento por causas médicas. Un total de 2.036 menorquines durmieron en la hospedería de ‘Son Espases’, el hospital balear de referencia, durante 2024, según los datos facilitados por la Conselleria de Salud, que sin embargo, no ha detallado cuántas solicitudes se quedaron sin poder ser atendidas.

Las 12 habitaciones dobles inauguradas en 2017 en el vestíbulo de este centro hospitalario están normalmente siempre cubiertas, como han denunciado muchos menorquines frustrados por no poder acceder a este recurso público tan cómodo cuando han tenido que acompañar a un familiar ingresado en el mismo edificio.

Desde el servicio de traslados del Hospital Mateu Orfila, primer eslabón para tramitar esta petición, se informa a los demandantes de la existencia de varios pisos compartidos que ofrecen en Palma dos organizaciones privadas, la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Balears (Aspanob) y la Asociación de Ayuda al Enfermo Desplazado de Balears (Asamdib), ambas relacionadas. La primera cuenta con seis pisos y la segunda con tres, en la mayoría de los casos situados en barriadas próximas a ‘Son Espases’.

Dormitorio de los pisos de Aspanob en Palma.

Es la alternativa a la que redirige el propio hospital tras el cierre de laresidencia de Can Granada, debido al colapso de su hospedería para dar acomodo a los acompañantes de los enfermos o a los propios pacientes que han de permanecer varios días en la capital balear.

El año pasado estas dos asociaciones dieron solución a 114 adultos y 8 menores, cifras orientativas puesto que se doblan cuando los acompañantes son dos personas. «No hay límites de estancia, tampoco si se va un familiar y le sustituye otro, aunque debe comunicarlo», explica Joana Fullana, trabajadora de estas asociaciones.

Muchas personas se muestran reticentes a compartir piso, lo que les aleja de este recurso «pero a la larga se crean vínculos de amistad, además necesitan salir del ámbito hospitalario en el que están todo el día y disponer de una cocina, lavadora, comedor...», señala Fullana, para normalizar su estancia en la medida de lo posible. Optar por un hotel, pagarlo y aguardar meses para cobrar las dietas por desplazamiento sanitario que abona el Govern puede ser una solución si se trata de pocos días «pero para una estancia larga es inasumible», subraya Joana Torres, delegada de Aspanob en Menorca. En los pisos de Asamdib y Aspanob «hemos llegado a tener estancias de hasta 344 días», explica Joana Fullana.

Joana Torres lamenta que «no haya recursos para todos, hay pacientes que van a Son Llàtzer o Sant Joan de Déu y allí cerca no hay pisos, con lo cual hay que añadir el tiempo en los traslados». Estima que las 12 habitaciones de Son Espases «deberían ser muchas más porque de una se podrían hacer dos», y recuerda que «las islas no es una unidad, sino que Menorca es nuestra casa, de ahí todo lo que conlleva desplazarte a Mallorca».

Loli Ametller, presidenta de la Asociación para la Lucha contra las Enfermedades del Riñón (Alcer) valora la opción que ofrecen las organizaciones sin ánimo de lucro donde no llega la administración, pero cuestiona que no haya más información a los desplazados. «Deberían tener un teléfono que funcionara 24 horas porque si tienes un desplazamiento no programado, en fin de semana no hay manera de comunicar con el departamento que facilita las habitaciones de ‘Son Espases’. Destaca que la alternativa de los pisos «es buena porque están muy bien equipados a pesar de que sean compartidos.