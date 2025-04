Una mujer, afectada por el colapso de la hospedería de Son Espases: «Estuve nueve noches en una butaca del hospital»

A principios de mes tuvo que desplazarse a Palma para acompañar a su hermano que iba a someterse a una intervención complicada en 'Son Espases'. Esta vecina de Es Mercadal padeció el colapso de la hospedería del hospital para familiares de enfermos, como denuncia en su relato, similar al que hacen otros muchos menorquines que no han podido alojarse en el centro hospitalario.

Una semana antes del viaje contactó con traslados del 'Mateu Orfila' para pedir una habitación, «pero me dijeron que estaba muy colapsado y que fuera probando cada día para saber si alguna quedaba disponible».Sin embargo, su insistencia no dio resultado.

Una vez en el hospital balear de referencia «seguí acudiendo cada día a recepción para solicitar una habitación pero la respuesta siempre fue negativa», indica, por lo que «al tercer día de estar allí me di por vencida».Como consecuencia, «estuve los nueve días del ingreso de mi hermano durmiendo en la butaca de su habitación».

Admite que no solicitó si había opción en algunos de los pisos de Aspanob o Asamdib «porque tenía que salir de noche del hospital y caminar por un entorno que desconozco para llegar a los barrios donde están estas viviendas, o gastar en un taxi de ida y vuelta, no me pareció muy práctico», señala, aunque estos pisos también suelen estar llenos.

Tampoco comprende que el hospital le negara la existencia de una lista de espera que diera prioridad a quienes antes solicitan el hospedaje por el acompañamiento de un familiar ingresado, «me dijeron que no, que el primero que llamara si había disponibilidad era quien conseguía la habitación, y no creo que sea correcto».