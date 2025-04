Las historias detrás de las dos esculturas que son símbolos artísticos de Ciutadella

El Be de Sant Joan y un caballo, dos símbolos de las fiestas de Sant Joan, que tienen su escultura en Ciutadella.

Hace 40 años, no existían ni la Rotonda des Cavall ni la Placeta des Be, dos espacios urbanos que han adquirido el nombre popular de las esculturas que se instalaron y que, hoy en día, son dos de los símbolos más característicos de Ciutadella. No es casual que ambas figuras representen también dos elementos esenciales de las fiestas de Sant Joan, los festejos ancestrales por y para los que vive la ciudad y que fueron la fuente de inspiración de las dos obras.