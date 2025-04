Joan Pons Torres zanja el debate sobre el puente de Rafal Rubí: «Es un tema técnico»

El conseller insular de Cultura, Joan Pons Torres, ha descartado de plano convocar el Consejo Social de la Agencia Menorca Talayótica para debatir, con las entidades allí representadas, la decisión de mantener el enlace a doble nivel junto a las navetas de Rafal Rubí. Una decisión que, según afirma, es de carácter meramente técnico y ha sido avalada por la «mayoría absoluta» de los «expertos y catedráticos» que forman el Consejo Científico de la misma entidad, el competente según ha dicho para abordar esta cuestión.

Pons Torres ha respondido de esta forma a la portavoz de Més per Menorca, Noemí Garcia, que le ha acusado en el pleno de este lunes de ignorar la carta remitida por varias entidades representadas en el Consejo Social. «Ustedes son expertos en politizarlo todo y quieren volver a enredar con un tema técnico», ha respondido el conseller de Cultura después de acusar al partido ecosoberanista de no haber tirado el puente de Rafal Rubí en los ocho años que gobernaron el Consell: «Ya que en ocho años no hicieron lo que prometieron, dejen a este equipo de gobierno cumplir su palabra».

El conseller de Cultura ha acusado a su predecesor, Miquel Àngel Maria (Més), de haber forzado la parada del autobús que trasladaba a los técnicos de Icomos que evaluaban la candidatura de la Menorca Talayótica frente al puente de Rafal Rubí para indicarles que iba a ser demolido sin contar para ello con informes ni con un acuerdo del pleno del Consell. «Lo hizo por su cuenta y riesgo, por eso nosotros [el PP] hemos tenido dos años de trabajo para explicar a la Unesco que esa decisión no tenía una base técnica».

La portavoz de Més per Menorca ha acusado al equipo de gobierno del Consell de «obviar la participación ciudadana» e ignorar la petición de las entidades que piden abrir un debate sobre el enlace a doble nivel por su impacto paisajístico sobre las navetas que forman parte del Patrimonio Mundial.