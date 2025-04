Un peligroso derrumbe en Es Canutells abre un lío de competencias: ¿a quién le toca actuar?

El caso de Es Canutells no es el único en el que, ante un desprendimiento y un problema de seguridad evidente, las administraciones no se ponen de acuerdo sobre la titularidad de los acantilados. El del puerto de Maó lleva años generando diferentes momentos puntuales de peligro. El último se vivió a finales de 2024 cuando cayeron varias rocas sobre el Café Baixamar y fue necesaria una intervención de urgencia en el mismo punto ante el riesgo de nuevos derrumbes. Entonces el tema volvió a la actualidad, se habló de la inactividad del Consorcio del Acantilado del Puerto de Maó desde 2009 y el Ayuntamiento anunció un estudio sobre toda la cornisa para determinar qué tramos son de titularidad municipal y cuáles deben ser atendidos por particulares. De momento no ha trascendido el resultado de dicho trabajo.