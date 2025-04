Menorca es la única isla sin hemodinámica en el hospital, pese a que lo reclama desde 2016

En noviembre de 2022 empezó a funcionar el servicio de hemodinámica en Can Misses, Eivissa. | Archivo

El Hospital Mateu Orfila, a diferencia del de Can Misses en Eivissa, no dispone de Servicio de Hemodinámica, una prestación sanitaria que Menorca reclamó por primera vez en 2016 y que entonces el IB-Salut descartó. Casi una década después no hay fecha para que el servicio hemodinámico, que permitiría unos diagnósticos y tratamientos más rápidos de las enfermedades del corazón –es una subespecialidad de la cardiología y entre otras técnicas incluye el estudio de dicho órgano vital mediante cateterismos–, se ponga en marcha en la Isla.