Cinco empresas de Menorca se alzan con la explotación de los nuevos pantalanes de Fornells

Ports de les Illes Balears (PortsIB) ha adjudicado la gestión de los nuevos pantalanes del puerto de Fornells a cinco empresas menorquinas, tras culminar el proceso de licitación iniciado a principios de este año.

El Consejo de Administración de PortsIB aprobó este martes la adjudicación por lotes a Marina Deportiva Menorca, Urbanización Cala’n Bosch S.L., Inversions Martí Riera S.L., Grupo MSC Baleares S.L.U. y Club Náutico Fornells. El concurso público se convocó el pasado 22 de enero y se presentaron un total de trece empresas, lo que demuestra el atractivo de la licitación. Las empresas ganadoras podrán explotar estas instalaciones durante los próximos cuatro años.

Recursos contra el concurso

El concurso para la gestión de los cinco pantalanes se ha visto envuelto en la polémica, después de los recursos contra el pliego de condiciones que han presentado el Ayuntamiento de Es Mercadal, el GOB y la Asociación Náutica para el Turismo Sostenible de Menorca, integrada por 54 vecinos de Fornells y creada para garantizar los derechos de los amarristas de temporada que residen en la localidad.

Desde esta última entidad se denuncia, entre otras cuestiones, que su pretensión de presentarse al concurso público se frustró a causa del poco tiempo que otorgó Ports para formalizar las propuestas aspirantes a la gestión de estos pantalanes. También lamentan la preponderancia en las valoraciones de los criterios económicos.

Por su parte, el Ayuntamiento pidió la suspensión cuartelar del concurso, por considerar que no se han contemplado los necesarios criterios sociales. Además, señalan que no está debidamente justificada la externalización de este servicio y no hay ningún plan de usos que la sustente. Desde el GOB, denuncian que Ports no tiene intención de cumplir los condicionantes ambientales incorporados en la licitación.