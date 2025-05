La mengua del nivel del agua obliga a intervenir en S’Albufera de Es Grau

Lo que en algún enclave fue dramático, en otro se habría advertido como agua de mayo –aunque ocurrió en agosto. Referimos a la DANA que en verano del año pasado arrasó en Es Mercadal y Alaior. De haber arreciado sobre S’Albufera, con toda probabilidad su nivel de agua sería hoy el adecuado y no urgiría abrir el canal para unirla al mar, estiman desde la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural del Govern. En cualquier caso, significar que la cantidad de lluvia caída en la Isla este curso 2024-25 se enmarca dentro de unos márgenes normales, lo que motiva que la producción agrícola de este año esté siendo positiva, puesto que la mayor parte del agua ha podido ser aprovechada por el sector primario, en contraste a la poca cantidad que ha fluido por los torrentes, que es la que llega a la albufera. La coyuntura de este año, y así lo provoca la variabilidad del clima mediterráneo, es particular, aunque no inédita; cuando arrecie alguna tormenta torrencial, la situación se normalizará otra vez, lo que no rebaja la importancia de optimizar ese agua gestionando correctamente las compuertas que se proyectan para el Prat de S’Albufera.