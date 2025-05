La Policía Nacional en Menorca tiene un déficit de 108 agentes: «Nadie quiere venir aquí a trabajar»

El Parlament balear aprobó el martes una PNL para actualizar el complemento de insularidad, co el voto mayoritario de la cámara, «pero de nuevo veremos como en Madrid hacen caso omiso a nuestras reinvidaciones», indica el sindicato policial. Sorprende, añade el SUP que los mismos grupos políticos voten de forma diferente en el Parlament y en el Congreso, aún sabiendo la precaria situacion del cuerpo policial en las islas. «pero nadie hace nada por nosotros, excepto el Govern, que pese a que no somos funcionarios suyos nos va a aplicar este año una deducación fiscal dentro de su margen presupuestario».