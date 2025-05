Las empresas que gestionan comedores escolares piden actualizar precios cada año

Las empresas que gestionan los comedores de la Isla lamentan lo ajustado de los precios establecidos por la Conselleria de Educación y aseguran que cuadrar las cuentas ya resulta muy difícil, una situación que podría agravarse con las nuevas exigencias del decreto del Gobierno.

Además, los profesionales se quejan de que ya no pueden actualizar los precios de los menús cada año según el IPC, como sucedía antes, sino que deben esperar a la finalización de los contratos de cinco años. «La Conselleria lo complica cada vez más, porque cuando salen las nuevas licitaciones nos congelan los precios durante cinco años. Estamos trabajando con tarifas muy ajustadas y no tenemos margen de maniobra ante la subida del precio de los alimentos», señala Núria Calafat, administradora de Barber i Sintes Menjadors, quien reclama que los precios puedan actualizarse cada curso. También se queja del incremento de los trámites administrativos: «Cada vez hay más burocracia con el tema del precio máximo, y está muy bien que se ayude a las familias, pero siempre lo cargan encima de los mismos», asevera.

Precio máximo

Actualmente, el precio máximo establecido por la Conselleria de Educación es de 6,85 euros para los alumnos fijos y de 7,55 euros para los eventuales. Además, Educación paga 0,05 euros por menú a las empresas. «Tenemos que hacer doble factura, y nos cuesta más pagar a la gestoría y enviar la factura al Govern que lo que después no dan», asegura Paqui Sintes de Menjadors Sant Lluís, quien afirma que si no pudiera contar con la colaboración de diversos voluntarios, que ayudan en el comedor, no le saldrían los números. «Nos exigen que sea todo de proximidad y ecológico, y que tengamos una dietista que revise los menús, pero por otro lado nos van bajando los precios», lamenta.