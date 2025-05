Los motivos de la izquierda menorquina para oponerse: «Aún quedan zonas urbanizables por desarrollar»

«La solución a la vivienda no pasa por construir más, sin límites», dice el alcalde Héctor Pons, para quien «urbanizar las áreas de transición no es el camino». Primero, recuerda, cabría desarrollar los sectores urbanizables de Maó que aún están pendientes, como los caminos de Santa Maria y Santa Magdalena.

«La fórmula de construir más ya se ha probado y no ha dado resultado», resalta el portavoz de Ara Maó, Jordi Tutzó, quien coincide en que, antes de recurrir a las áreas de transición, cabría desarrollar el suelo urbanizable programado y así «ya no haría falta llegar al rústico». Según sus estimaciones, en el suelo vacante de las zonas urbanas de Maó se podrían llegar a edificar ahora mismo entre 250 y 350 nuevas viviendas.

Ciutadella también tiene aún diferentes zonas por construir en el núcleo urbano. Desde la calle Sevilla, frente al colegio Mare de Déu del Toro, que actualmente se está urbanizando, a la calle General Morera o el margen derecho del Camí de Sa Caleta, en Son Oleo, cuyo plan parcial está ultimando el ayuntamiento.

Faltan recursos

«No tiene sentido urbanizar en rústico cuando aún quedan tantas zonas por desarrollar en suelo urbano», asegura Sandra Moll. La concejal de Urbanismo de Ciutadella cree que es en este aspecto en el que cabe centrar la gestión política. «Que nos den más recursos y personal para agilizar la puesta en marcha de este suelo que, tras tantos años, todavía sigue pendiente y donde ya deberá destinarse una parte importante a la construcción de vivienda protegida», remarca.

Es más, Sandra Moll llama la atención sobre la «flagrante contradicción en la que estaría incurriendo el Govern balear. Nos tiene bloqueado desde hace años el crecimiento previsto en el nuevo Plan General porque no se ha podido justificar que habrá agua suficiente para la futura población y, en cambio, ahora quiere permitir construir sin más en rústico». El problema de la vivienda -apunta- «no se resuelve urbanizando el rústico y, mucho menos, alentando la especulación».

La concejal entiende que el decreto que PP y VOX quieren extender a todos los municipios de más de 20.000 habitantes de Balears «es un pelotazo que no creará ni una sola vivienda a precio asequible. Tan solo pisos a precio de lujo o de mercado, que no están al alcance de la población y que no favorecerán ni a los jóvenes ni a los trabajadores sino, como siempre, al capital».