Avançam critica la Feria del Turismo de Alaior: «Es un ‘tardeo’ que nos cuesta más de 20.000 euros»

Avançam Alaior ha mostrado su total rechazo a Feria de Turismo, tal y como está planteada, ya que considera que se trata de «un evento que ha demostrado sobradamente no funciona, que no evoluciona y que no tiene ningún retorno real para el municipio».

La formación izquierdista denuncia que «cada año se destinan más de 20.000 euros de fondos públicos» a una cita que «ni atrae público, ni genera impacto, ni aporta valor añadido al sector turístico local», y que «solo sirve para hacerse la foto». Cree, además, que el cambio de fechas de este año que se ha celebrado con la temporada turística ya en marcha «ha evidenciado aún más la falta de planificación y de sentido estratégico», que ha hecho que sea «la más floja y menos concurrida» de todas sus ediciones. Noticias relacionadas Un fòrum lúdic per a la reflexió del futur turístic de Menorca Más noticias relacionadas Avançam critica también el foro de turismo, que considera «un espacio totalmente politizado donde solo participan cargos del Partido Popular», a la vez que lamenta «carezca de identidad, los estands son mayoritariamente institucionales y las pocas empresas que se atreven a participar no vuelven, decepcionadas por la baja afluencia y el poco impacto». Con todo asegura se ha convertido «en un batiburrillo de actividades inconexas, donde el hilo conductor ha desaparecido por completo, incluso han tenido que añadir a la fuerza un ‘tardeo’ para animar la fiesta y que la imagen no sea tan desoladora», además de incorporar «actividades complementarias que nada tienen que ver con el turismo», como «un show humorístico de un amigo personal del alcalde Benejam, venido de Madrid, que ya había sido contratado para las fiestas de Sant Llorenç». Todo ello les hace pensar que «el objetivo no es promocionar Alaior, sino promocionar intereses personales». Avançam Alaior considera «evidente el fracaso» de la Feria del Turismo, por lo que piden «detener esta dinámica de autocomplacencia, que se analice con rigor el impacto real de la feria y que, si no se puede reconducir de manera seria, se deje de hacer y se dediquen estos recursos a otros proyectos».