La conectividad aérea sube el tono del pleno de Alaior: «Acabaremos peleados»

Una moción del PP sobre conectividad aérea hizo que el debate subiera de tono en el pleno del Ayuntamiento de Alaior. El concejal popular Luis Arévalo hizo una exposición intensa en la que introdujo tacos como un sonoro «coño», al tiempo que se dirigía al edil de Avançam, Víctor Ferrer, tildándolo de «antiturismo».

Ferrer lamentó la intervención y aseguró que él no iba a insultar a nadie, a lo que Arévalo respondió que eso no eran insultos, «usted no me ha visto decir palabrotas, el día que las diga acabaremos peleados. No sabe cuáles puedo llegar a decir».

El alcalde José Luis Benejam optó por intervenir para pedir moderación, pero acusando al representante de Avançam de demagogo y señalándole que «no hace falta pronunciar insultos para insultar». Ferrer se mostró decepcionado,«se han dicho cosas impropias de un pleno, no ha puesto paz ni reprochado a su compañero que quería hacer ver quién es más macho».