Los institutos de Menorca acusan la crisis docente en materias de ciencias y tecnología

Los institutos de Menorca reorganizan sus recursos para afrontar bajas, sustituciones y vacantes ante la crisis docente que dificulta cada vez más captar profesores en ciertas especialidades, sobre todo las de ciencias, «son las que presentan más problemas», confirman los directores de centros consultados.

El portal del docente interino de la Conselleria de Educación y Universidades, en su llamada extraordinaria semanal en busca de profesores para la enseñanza pública de Balears, publica esta semana seis plazas en Menorca. Tres son del IES Pasqual Calbó y la otra mitad se reparte entre las peticiones de los directores del Centre de la Mar, el Conservatorio Profesional de Música y Danza, y el IES Joan Ramis i Ramis. La mayoría de estas plazas son para enseñar materias relacionadas con las ciencias salvo claro está en el Conservatorio, donde piden un profesor de piano para sustituir a otro docente de baja.

La directora del instituto Pasqual Calbó, María José Sanz, confirma que la vacante por jubilación del profesor de Sistemas Electrotécnicos y Automáticos, en FP, lleva desde febrero sin poderse cubrir, lo cual no significa que los alumnos se queden sin clase, «lo que hacemos es cubrirlo con recursos propios del centro, otros departamentos asumen horas que no les tocarían y preparan trabajo para estos grupos que quedan sin profesor», explica. En este instituto de Maó faltan ahora mismo otros dos docentes para impartir Apoyo al Área de Ciencias y Tecnología; en el IES Joan Ramis i Ramis también se busca un profesor de sustitución en esa misma área, y en el Centre de la Mar, la plaza temporal, de media jornada, es para enseñar Sistemas y Aplicaciones Informáticas.

Otros institutos, como el Josep Maria Quadrado de Ciutadella, acaban de cubrir una baja del profesor de filosofía, que no solo imparte esta materia sino también otras optativas, aunque la directora, Llucia Mercadal, confirma que «lo que más cuesta cubrir son matemáticas y física». Afirma que se recurre a la figura, creada este año también para Secundaria, del sustituto exprés, si se trata de bajas de corta duración aunque «muchas veces no llegan a todo, hay que cubrirlas con la reorganización de otros profesores del centro», señala.

Matemáticas, física y química, electricidad, informática, tecnología presentan dificultades para atraer titulados a la docencia; aunque en menor medida también asignaturas como filosofía, catalán y latín han tenido problemas para tener candidatos.

Dar clases ya no resulta tan atractivo para algunos graduados que tienen mejores salarios y condiciones en la empresa privada y que años atrás, con una vocación por la enseñanza no tan clara, sí que buscaban en la docencia estabilidad laboral y un buen salario. «Con la crisis, en 2008 y los años que siguieron, había más ingenieros que querían acceder a dar clases, son muy polivalentes, pueden enseñar matemáticas o también tecnología en FP», afirma la directora del IES Pasqual Calbó, «pero ahora mismo ya no les resulta tan atractivo».

Pocos recursos en educación, mayor diversidad en las aulas, lo que convierte la docencia en más compleja, al tiempo que a veces menos reconocida, con el cuestionamiento de la autoridad, y más burocracia a la hora de evaluar, son elementos que desincentivan en la profesión. Ante la falta de docentes en las bolsas, Educación reconvierte algunas vacantes en plazas de apoyo al ámbito científico, de manera que más titulaciones pueden dar algunas especialidades. También se suprimen requisitos como el máster de profesorado y el catalán.