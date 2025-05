El Tribunal de Cuentas da carpetazo a la reclamación contra Joana Gomila

El actual alcalde de Ciutadella, Llorenç Ferrer, se reafirmó ayer en que, a la vista de la resolución del Tribunal de Cuentas, «ningún cargo público debe pagar por la mala gestión que hayan hecho otros. Y más aún cuando no se causó perjuicio y, como alcaldesa, siguió el procedimiento que le marcaron sus servicios jurídicos». En este sentido, Ferrer reiteró lo ya afirmado en su día, en el sentido de que, «si el convenio se hizo mal, en todo caso habría que pedirle cuentas a quien lo aprobó, no a ella». Joana Gomila registró el 1 de julio del año pasado una petición formal para que el Ayuntamiento de Ciutadella le pague el abogado y la asistencia letrada, casación incluida, del procedimiento, pero el alcalde asegura que aún no se ha tomado ninguna determinación al respecto.