Los jugadores de petanca de Sant Lluís avisan: «Haremos lo que sea para que no nos desplacen»

El malestar y la preocupación entre el colectivo de jugadores y practicantes de petanca de Sant Lluís son absolutos ante la determinación del Ayuntamiento de la población de desterrarles de su actual lugar de juego, equipado con tres pistas y localizado junto al campo de fútbol y del polideportivo de Ses Canaletes.

El planteamiento municipal, y así se reflejó en el último pleno, hace algo más de una semana, e informó este diario en su edición de ayer, es transformar ese espacio, desde hace más de veinte años destinado a la petanca, en un ‘skatepark’. Y donde actualmente se aloja el ‘skatepark’, junto al CEIP Sant Lluís –hace tres meses se desestimó el proyecto para establecerlo en la Plaça Nova, fundamentalmente por quejas vecinales– se alzarán las nuevas pistas de petanca.

Rechazo total

Y entre el gremio de practicantes en Sant Lluís de este juego de origen provenzal, el rechazo al cambio es total. En la mañana del martes, el polideportivo amaneció con una pancarta de protesta al respecto, que situó uno de los propios jugadores. A las pocas horas fue retirada.

Un día después, el colectivo traza un paso más haciendo público su rechazo al cambio, radical, por medio de este diario. «Haremos lo que sea posible para que no nos muevan de aquí, no queremos irnos», explica el jugador federado Pau Pons Gomila –quien además asume el mantenimiento diario de las pistas–, junto con la también jugadora, excampeona de España de la modalidad, y vocal en el CCE, Carmen Pons Villalonga. Dicha proclama no es a título personal y sí en representación de todos los practicantes que casi cada tarde se reúnen en Ses Canaletes para disfrutar de su juego favorito.

«Hay otros sitios mejores para alzar el ‘skatepark’, es inexplicable que además, habiendo aquí tres pistas de petanca, con el gasto que implicará, hacerlas en otro sitio... pero si ya las tenemos aquí», añade por su parte Llorenç Martí, a quien avalan décadas de dedicación a la petanca.

Y es esa una de las cartas que se pone sobre la mesa, lo innecesario de acometer una doble inversión –las nuevas pistas de petanca y el propio ‘skatepark’–, con el coste que ello supone para el erario, cuando ya se dispone de las instalaciones.

Argumentan también los ‘petanquistas’ que la arboleda que preside su actual zona de juego les concede una sombra y una atmósfera que en verano convierte el sitio en ideal para jugar. De todo eso se carecería en el nuevo destino, cuyo acceso asimismo no sería tan «asequible», citan, como el actual. Dudan también de que las nuevas pistas puedan ofrecer la logística de las actuales, por motivos de espacio –cada una mide 15x4 metros–, no cuestionan que se haga un ‘skatepark’ para la gente joven, «¿pero no les quieren en la Plaça Nova y por eso lo pagamos nosotros, la gente mayor?», se cuestionan.

Y por último, casi tan decepcionante para ellos como el obligado cambio en sí, la poca o nula información «que nos ha facilitado» el Ayuntamiento. «No se ha tenido en cuenta nuestra opinión, ni realmente nos han dado alternativa», como también ha molestado el hecho de que se dejara entrever en el pleno municipal que los jugadores de petanca comulgaban con esta mudanza, «cuando no es cierto», terminan.