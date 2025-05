El PSOE critica las prisas del Consell con la incineración: «Acaban de renunciar a una planta de biogás»

Desde el PSOE de Menorca recuerdan que la Ley de residuos y suelos contaminados de las Illes Balears, aprobada en 2019, creó un fondo para la prevención y gestión de residuos, con el objetivo de mitigar los impactos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente. Sin embargo, dicho fondo no se está utilizando. «Ahí están los nueve millones de euros del fondo, que no se gastan y no sabemos adónde van», lamenta la diputada Pilar Carbonero, quien reclama al Govern que se destinen más recursos a mejorar la gestión de los residuos, antes de abrir debates como el de la incineradora.