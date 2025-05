Un particular suplanta el nombre de Radio Taxi Menorca en internet y se disparan las quejas

Desde la Asociación de Taxis de Maó, José Navarro también lamenta la situación creada por el taxista que usa de manera fraudulenta el nombre de la asociación de los taxistas de la Isla en su web. «Se trata de alguien que se hace pasar por lo que no es, y que está perjudicando a los usuarios de toda la Isla, hasta el punto de que hay gente que ha llegado a perder aviones», asegura. Navarro también carga contra el Consell por no hacer nada al respecto, a pesar de ser conocedores de la situación. «Me extraña que la administración, que sabe lo que está ocurriendo, no tome cartas en el asunto, porque estas cosas no se pueden permitir. Tienen que hacer su trabajo», afirma.