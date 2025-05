El día que el obispo de Menorca conoció al nuevo Papa en Roma: «Nos impresionó por su sencillez»

El nuevo papa León XIV «es un hombre muy sencillo, muy humilde, muy accesible, muy normal, nos impresionó». Así lo admitía este viernes el obispo de Menorca, Gerard Villalonga, al valorar la elección del sucesor del papa Francisco. Y es que el prelado menorquín tuvo la ocasión de conocerle hace año y medio, cuando Robert Francis Prevost era prefecto del Dicasterio para los Obispos.

El encuentro con Prevost tuvo lugar en septiembre de 2023, en el marco de la formación para nuevos obispos a la que asistió, en Roma, tras su nombramiento como máximo responsable de la Diócesis de Menorca. Allí, el prefecto «nos dio una conferencia y, luego, los obispos españoles fuimos a verlo y departimos con él».

Encuentro en Roma. De izquierda a derecha, los obispos auxiliares de Sevilla, Teodoro León y Ramón Darío Valdivia; el obispo auxiliar de Getafe, José M. Avendaño; el secretario de la congregación de obispos, Ilson de Jesús Montanari; el entonces prefecto del Dicasterio para los obispos, Robert Francis Prevost; el obispo de Tarazona, Vicente Rebollo; el obispo de Ávila, Jesús Rico; el obispo de Menorca, Gerard Villalonga; y el obispo de San Sebastián, Fernando Prado | B.M.

«Una sorpresa»

Villalonga no escondió que la elección de Robert Francis como papa «ha sido una sorpresa, porque, aunque estaba en la lista de papables, no salía de los primeros». Por eso, insistió, «fue una sorpresa alegre», porque «es el hombre que necesita la Iglesia, para que haya una continuidad» con la línea que llevó Francisco I y se convierte en el «sucesor número 267 de San Pedro». Así, claramente lo ve como «un continuador, pero no es un clon» de Jorge Mario Bergoglio.

Sobre el nombre elegido de León XIV apunta directamente a la «doctrina social de la Iglesia, porque, como misionero que ha sido durante 40 años en Perú, todo lo social le llega al corazón; el mundo de la inmigración, la pobreza». De hecho, «León XIII fue el gran pionero de la doctrina social» en esta materia.

El obispo de Menorca destaca que León XIV formaba parte del «equipo de trabajo de Francisco, hasta ahora era el cardenal prefecto del dicasterio de la Santa Sede, un colaborador estrecho; el papa Francisco lo recibía cada semana y hablaban de los futuros obispos», de cara a los nuevos nombramientos.

El obispo y el vicario general, este viernes, en el Palacio Episcopal, en Ciutadella. | Bisbat de Menorca

El carácter sencillo al que se refería Villalonga no quita que «tiene una personalidad fuerte, única, una formación específica», de carácter «humana, teológica, filosófica, jurídica», que resumiría por «su universalidad», porque «es un papa norteamericano, pero que lleva sangre española» y de raíces italianas. Además, representa la «universalidad cultural», porque se formó en ciencias y en letras simultáneamente; la «universalidad geográfica», por su origen estadounidense, pero desarrolló gran parte de su labor en tierras peruanas, y ha estado en Roma los últimos años.

«Tiene un conocimiento del mundo impresionante», valora Villalonga, algo fundamental en el contexto de globalización, «para transmitir el evangelio en el mundo de hoy». De ahí que sea «el hombre providencial que la Iglesia necesitaba en el momento actual», y cuyo pontificado llegue con un objetivo prioritario, el de la vida en comunión, como símbolo de esperanza en un momento de «fragmentación tan grande en la sociedad actual». «Vivimos una época de muchos conflictos, de enfrentamientos a nivel político, de falta de comunión, de división».

Primeras palabras

«Me impresionaron sus primeras palabras», cuando se presentó al mundo en la plaza de San Pedro. Y se refirió el obispo menorquín a algunas frases del nuevo Papa: «Dios nos quiere a todos y el mal no prevalecerá, todos estamos en manos de Dios, por lo tanto, sin miedo, unidos de la mano con Dios, y entre nosotros, sigamos adelante, somos discípulos de Cristo, Cristo nos precede».

Por otro lado, Villalonga valora la elección como una señal de que «la Iglesia nunca va hacia atrás, es la hermenéutica de la continuidad que decía el papa Benedicto; no esperamos una ruptura, sino una continuidad y un progreso, pero creativo». Porque, parafraseando a León XIV, «queremos ser una Iglesia sinodal, una Iglesia que camina, que busca siempre la paz, la caridad, estar cercana especialmente de los que más sufren».

Por su parte, Bosco Faner, vicario general de la Diócesis de Menorca, quiso destacar algunas «frases preciosas» del papa León, «pide que haya una paz desarmada y desarmante (...) él lleva la paz muy adentro en el corazón» e «intentará que en el mundo haya diálogo y paz», así como «unidad dentro de la Iglesia católica, donde actualmente hay diversidad de criterios y opiniones».