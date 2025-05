Denuncian vertidos fecales reiterados en el lago de Cala en Bosc: los análisis lo confirman

La asociación Per la Mar Viva denuncia el vertido impune de aguas fecales en el puerto del lago de Cala en Bosc. No solo cuenta con imágenes, testimonios y la evidencia de los malos olores que emanan en una zona de los muelles. Los análisis que ha podido realizar también lo corroboran y la Dirección General de Costas del Govern ha abierto un expediente.

Las muestras de agua a las que ha tenido acceso 'Menorca - Es Diari' se tomaron en cinco puntos distintos de la dársena el verano pasado, siguiendo el protocolo dictado por el laboratorio PIMElab. La conclusión es que en la principal zona sospechosa existe una presencia muy elevada de enterococos intestinales y se supera el límite que obliga a prohibir el baño.

El punto sospechoso de ser el origen del vertido está situado un metro bajo el nivel del mar y las imágenes captadas muestran cómo desde allí sale a presión un chorro de agua turbia con evidencias de mal olor.

La zona donde los análisis han detectado un nivel excesivo de enterococos intestinales. | Per la Mar Viva

Las primeras indagaciones que ha revelado Per la Mar Viva citando a fuentes oficiales apuntan a que el vertido puede proceder de un centro comercial de la zona. La instalación contaría con un depósito que recoge las aguas fecales de los diferentes establecimientos que lo componen y, cuando este rebosa, vierte el exceso de caudal en la salida de las aguas pluviales que desemboca en el mar.

«Deplorable color verde»

La entidad ecologista pudo constatar en junio del año pasado el «deplorable color verde» y el olor a cloaca que emanaba de uno de los rincones de la dársena, por lo que activó una investigación. Recabó testimonios que aseguraban que la situación se ha venido repitiendo en los últimos diez años sin que ninguna autoridad haya tomado cartas en el asunto.

La denuncia, acompañada de un reportaje fotográfico en dos puntos de la lámina de agua, se formalizó el 17 de octubre de 2024 ante la Dirección General de Costas y Litoral del Govern por un presunto delito de vertido de aguas fecales sin apuntar a sus causantes. El objetivo de dar este paso era que pudiera identificarse la autoría de forma oficial.

Otra de las fotografías aportadas en la denuncia de la entidad. | Per la Mar Viva

La Dirección General de Costas ha abierto un expediente de actuaciones previas y en un primer momento envió a la zona un agente de Medio Ambiente, que se puso en contacto con el Ayuntamiento de Ciutadella y los vecinos de la zona.

Identificar a los causantes

Per la Mar Viva reivindica la necsidad de «identificar a los presuntos causantes de los vertidos, hacer las reparaciones necesarias para que dejen de producirse y, si es necesario, iniciar un procedimiento sancionador a los responsables».

De momento el expediente de actuaciones previas abierto por el Govern sigue en marcha hasta llegar a unas conclusioes definitivas. Los vertidos que se denuncian son susceptibles de constituir una infracción grave.

«Las infraestructuras obsoletas, las malas conexiones del alcantarillado con los pluviables y la sucesión de averías que existen en Menorca no hacen justicia a la declaración de Reserva de Biosfera», concluyen desde la entidad. Per la Mar Viva anuncia, además, que esta no será la única denuncia que presente en este ámbito.