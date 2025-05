Isabel López Manchón: «En Madrid y Palma no lo ven, Menorca ha estado olvidada muchos años»

Ahora que pone fin a su larga etapa como representante del Estado en la Isla, Isabel López Manchón (Barcelona, 1959), admite que Menorca cuenta poco en Madrid y en Palma. Desde el cargo institucional, al que se accede por filiación al partido en el gobierno y la condición de funcionario de máxima categoría, esta licenciada en Medicina ha decidido retornar a su profesión tras haber mantenido un perfil discreto en la sede de la Dirección Insular de la Administración General del Estado, que le ha permitido cultivar buenas relaciones y «picar piedra» en la búsqueda de recursos para la Isla que siguen sin llegar.

Casi 7 años como directora insular, la más duradera junto a Javier Tejero. ¿Por qué renuncia ahora, a mitad de legislatura?

—Tenía ganas de volver a ejercer mi profesión de médico y jubilarme trabajando en lo mío. He estado casi 7 años y en estos cargos públicos conviene renovación.He dado mucho de lo que creía que debía hacer y es bueno que venga gente con nuevas ideas y estrategias.Quiero tener más autonomía personal.

¿Pero no dirá que este sea un trabajo especialmente cansado?

—No lo es, pero si ocurre un cap de fibló tienes que volver, por ejemplo, aunque estés de vacaciones, o en pandemia, asistir a videoconferencias diarias durante el confinamiento. Es un trabajo que no se ve pero que precisa una dedicación plena, aunque estoy encantada de haberlo hecho por toda la gente que he tratado y conocido, que de otro modo, no habría sido posible.

¿Desde la desaparición del puesto de delegado del gobierno en Menorca, el director insular de la AGE es un cargo meramente administrativo?

—Tienes menos poder ante Madrid. Esa desaparición fue un error para Menorca. Hay muchas cosas que pasan por Palma. Mi cargo es un 30 % representación del Estado, otro 30 % gestión de oficina y el resto, relaciones institucionales con Ayuntamientos y Consell, básicamente.

¿Queda escaso o nulo margen de acción para decidir?

—Esa es una de las causas pendientes que no se ha podido plantear en estos años complicados desde la pandemia, es decir, volver a ser lo que éramos o al menos lograr que nos dieran las competencias que deberíamos tener por las características de Menorca.

¿Cómo cuáles?

—Te pondré un ejemplo. La isla de El Hierro tiene 12.000 habitantes y cuando yo llegué a la Dirección Insular teníamos la misma RPT (relación de puestos de trabajo) que esta isla canaria cuando somos casi 100.000 habitantes y miles de turistas y trabajadores más en verano. Lo mismo pasa con los policías nacionales que para atender el aeropuerto han de enviar a veces agentes de seguridad ciudadana. En Madrid y en Palma no lo ven, Menorca ha estado olvidada durante muchos años y volver a hacer que nos vean porque necesitamos más recursos cuesta mucho. Hemos conseguido algo, pero no mucho, por ejemplo insistí y conseguí que hubiera un avión medicalizado de noche en la Isla. Otras provincias como Soria, Lleida, Teruel... tienen subdelegación del gobierno con 30 funcionarios y nosotros 11 pese a tener dos puertos y un aeropuerto.

Como denuncia la oposición, entonces, Menorca cuenta poco...

—Pues sí. Siempre hemos sido un reducto porque cuando se refieren a Menorca siempre hablan de lo bien que se está aquí en verano, pero poco más.

Esta frustración usted no la ha manifestado en sus numerosos discursos. ¿Esa fidelidad al gobierno, no crear ninguna controversia, ha influido para que haya sido directora insular 7 años?

—He intentado mantener un perfil muy institucional de representación del gobierno de España y ayudar a todos. Me he olvidado de mi ideología porque este es un cargo ejecutivo, tenemos que hacer lo que nos ordenan, y creo que ha sido un acierto porque ha habido cordialidad y buen ambiente para trabajar.

¿Qué le dice el delegado del gobierno en Balears cuando ve que aquí faltan 108 vacantes de policía por cubrir, y también faltan guardias civiles?

—Es un problema complejo que depende de muchos factores, no solo de Madrid. El día de la jura civil de bandera en Maó, el coronel de la Guardia Civil me dijo que nos habían aumentado la dotación para Menorca en casi 40 guardias.Pero ese es un aumento sobre el papel porque luego han de querer venir y ahí está la clave. Yo me encontré muy poco personal en la Dirección Insular al llegar. Llamaba a Madrid al ver que no se convocaban plazas de funcionarios pero ninguna en Menorca, y me respondían que para qué iban a sacar las plazas si nadie las pide. Ahora, en la última oposición salieron cuatro. Es cuestión de trabajar e insistir pero en la Isla no hay cultura de oposición al Estado. Hace un tiempo había 70 vacantes de funcionarios del Estado sin contar las de policías y guardias civiles. Ahora, al menos, se hace un curso en la Escuela de Adultos para preparar oposiciones aunque no hay mucha demanda.

¿Por qué sigue sin atenderse la demanda de un plus de insularidad acorde al coste de vida en las islas?

—Esta cuestión se abordó desde el principio. Hablas con el secretario de Estado, con los ministros y todos están de acuerdo en que debe mejorarse, salvo Hacienda, y a mi no me dan explicaciones.

¿Hasta qué punto incide esta falta de personal en la pérdida de la calidad de servicios?

—Siempre se puede mejorar, pero en cuanto a seguridad no solo es que falten policías, o funcionarios en otros servicios estatales. El otro día había colas en el aeropuerto porque a veces no pueden acudir los agentes que deberían debido a que la RPT no es la que correspondería a la Isla lo que genera colas e incomodidades. Pero también el aeropuerto debe ponerse las pilas e instalar la tecnología adecuada.

¿No se puede hacer nada más?

—No quiero decir que los menorquines seamos conformistas pero un poco sí lo somos. La semana pasada no tuvimos el apagón que sufrió toda España. Aquí, con el cap de fibló hace unos años nos quedamos tres días sin luz en media Isla y no pasó nada. A eso me refiero.

La renovación del DNI, los trámites de extranjería... ¿por qué han funcionado tan mal?

—Sí que ha habido problemas por falta de personal, pero se ha estabilizado, hemos mejorado mucho, incluso vienen de fuera a renovar aquí porque obtienen el turno antes a través de la cita previa. Por otro lado hemos detectado que en la Isla se venden turnos desde locutorios y se está investigando para detenerlo.

¿Por qué el refuerzo policial solo llega a Menorca en junio y no durante todo el verano?

—En parte porque es el mes con más movimiento. Está Sant Joan, fin de curso, muchos jóvenes que vienen a la Isla antes y después de la fiesta y es conveniente su presencia. El resto del verano vienen de forma puntual.

¿Qué consejo le da a quien le sustituya?

—Que genere buen ambiente, que cuide las relaciones y esté abierto a todos.