Los menorquines ya pagan entre 12 y 17 euros más para ir a Mallorca con el 'tarifazo' de la OSP

Los usuarios habituales de la ruta a Palma se quejan de las cancelaciones y retrasos en la salida de los vuelos, que se han venido produciendo con más frecuencia en los últimos dos meses. «La conexión ha ido a peor», afirma la diputada Cristina Gómez, quien califica estas incidencias de «pesadilla», aunque las agencias se encargan de avisar a sus clientes de estas cancelaciones para que no pierdan horas de espera en los aeropuertos. Los agentes confirman que la ruta está sufriendo «bastantes cancelaciones y retrasos, no sabemos a qué se debe», aunque cuestionan la teoría de que así se juntan pasajeros de distintos vuelos para optimizar y que no sobren plazas, «los aviones suelen ir bastante llenos», afirman. Ante la subida de tarifas, Aviba recomienda realizar con «la máxima antelación» las reservas, para lograr los precios más asequibles, aquellos que están por debajo del precio de referencia. Para minimizar el riesgo de overbooking se aconseja facturar pronto, preferentemente haciendo el check-in por internet.