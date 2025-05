Tráfico rechaza ceder a Maó parte de la recaudación de los radares como pedía el Ayuntamiento

La portavoz del PP en el Ayuntamiento, Virginia Victori, considera «inaceptable el ocultismo del gobierno municipal y de Héctor Pons con el funcionamiento de los radares» y lo compara con la crisis del agua y «el famoso informe de Hidrobal del que no sabían nada». El PP cree que ha faltado transparencia desde la puesta en marcha de los radares, «dieron varias fechas que no fueron verdad, no se informó con claridad sobre su instalación, y ahora no se dice si están activos, si multan, ni cuántas sanciones se han impuesto. Nada. El Ayuntamiento se ha desentendido de una cuestión que afecta directamente a los vecinos».