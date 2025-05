Airbnb eliminará los anuncios de Menorca que sean claramente ilegales a petición del Consell

El Consell de Menorca sigue trabajando para frenar el alquiler turístico ilegal y, en las próximas semanas, firmará un acuerdo de colaboración con Airbnb, la principal plataforma de alquileres vacacionales, para avanzar en este objetivo. Se trata del mismo convenio suscrito por el Consell de Eivissa, que ya ha entrado en vigor, y que debería suponer un avance significativo en la lucha contra el alquiler vacacional fraudulento.

El acuerdo incluirá el compromiso de la empresa de retirar los anuncios que sean «manifiestamente ilegales» a petición del Consell, y sin necesidad de esperar a la apertura de un expediente sancionador, así como la obligación del arrendador de indicar el número de registro turístico validado por el Consell al dar de alta un anuncio.

La consellera de Ordenación Territorial y Turística, Núria Torrent, señala que esta colaboración con Airbnb es un paso más en la lucha contra la oferta de alojamiento turístico ilegal en Menorca y se muestra convencida de que dificultará la publicación de la oferta no reglada. «Airbnb es la plataforma más potente, y hace tiempo que íbamos detrás de ellos para firmar un acuerdo. Al final, también han visto que este tipo de colaboraciones son necesarias para garantizar un producto de calidad, un objetivo que compartimos», afirma.

De momento, el Consell ya ha mantenido diversas reuniones con los representantes de la plataforma, tanto presenciales como virtuales, y, a falta de concretar los últimos detalles, se espera que el acuerdo se pueda firmar en breve, con lo que este verano ya se deberían notar los efectos.

Eliminación inmediata

Hasta ahora, Airbnb solo retiraba los anuncios una vez tramitado el expediente sancionador por parte del Consell. Sin embargo, gracias al nuevo acuerdo, la plataforma eliminará de forma inmediata aquellos anuncios que sean claramente ilegales —como los que ofrecen alojamiento en tiendas de campaña o furgonetas camperizadas— tan pronto como el Consell se lo comunique. Esto permitirá actuar con mayor celeridad y retirar con rapidez los anuncios que no dejan lugar a dudas sobre su ilegalidad, al tratarse de alojamientos fuera de ordenación. «La tramitación de un expediente sancionador es muy garantista e incluye un periodo de alegaciones, por lo que con esta medida ganaremos rapidez», asegura Torrent.

Además, Airbnb incrementará los requisitos para dar de alta una oferta y exigirá la correspondiente licencia turística, sin la cual el anuncio no será publicado. Ahora la plataforma ya dispone de un campo específico para introducir el número de la licencia, pero no se impide que la oferta se publique si no se rellena. Con esta medida se busca prevenir la aparición de nuevos anuncios ilegales en la plataforma, lo que también facilitará las labores de inspección y la identificación de alojamientos no autorizados.

Asimismo, la plataforma bloqueará al anfitrión para que no pueda seguir publicitando sus anuncios, tal y como ya se está haciendo en Eivissa. «Todas estas acciones harán más fácil la labor de inspección y la identificación de alojamientos turísticos ilegales por parte de los técnicos de la institución», remarcan desde el Consell.

A día de ayer, según la información facilitada por la aplicación Inside Menorca, que analiza los datos de la popular plataforma de alquiler turístico vacacional en la Isla, de los 4.028 anuncios publicados, solo 1.868 mostraban correctamente la correspondiente licencia turística. Es decir, más del 50 por ciento de la oferta publicada en la plataforma no cumple con los requisitos legales. Se trata de una cifra muy elevada, que se mantiene en niveles muy altos desde hace años.

El precedente de Booking

La colaboración con Airbnb se suma al acuerdo que el Consell firmó con la plataforma Booking el año pasado, mediante el cual la empresa ha facilitado el acceso de los inspectores de la institución insular a su web, en el marco de la lucha contra el alquiler turístico ilegal. Para ello, la empresa realizó una formación a los trabajadores del Consell, que ha servido para que los técnicos puedan detectar con mayor facilidad los anuncios que incumplen la normativa. El acuerdo va en línea con la nueva normativa que prepara la Unión Europea, que pretende aumentar la transparencia de las plataformas de alquiler de corta duración.