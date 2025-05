Es Born peatonal, unidos en el objetivo y divididos por las prisas: «Nadie nos lo ha explicado»

El Ayuntamiento de Ciutadella ha dado a conocer su plan de acción para la peatonalización de la Plaça des Born cuando falta poco más de un mes para hacerla efectiva. Un plazo que, sobre todo comerciantes y restauradores, consideran muy escaso y que ha creado «inseguridad», por la incertidumbre que representa con la temporada turística ya iniciada. Y las opiniones son dispares sobre dos cuestiones que van ligadas, pero son diferentes: la eliminación del tráfico rodado de la plaza por un lado, y la supresión en Es Pins de la parada de autobuses de las urbanizaciones, por otra.

Que Es Born sea peatonal es una idea que gusta a la mayoría, sin embargo, la «desinformación» que ha generado el Consistorio y que reconocía ayer el alcalde Llorenç Ferrer provoca «inseguridad» y dudas acerca del proyecto y de cómo serán los cambios. Lo exponía ayer Xavi Goñalons desde la Pastisseria Xoko, quien lamenta que «tuvimos una reunión, pero solo para hablar de las terrazas, del resto no sabemos nada». Es más, de las mesas y sillas que se trasladarán al asfalto una vez no haya coches en la plaza, «¿lo arreglarán? Porque está lleno de baches y nadie sabe nada», critica. Por eso, «soy el primero que pienso que Es Born tiene que ser peatonal, pero nos estamos precipitando, habría que hacerlo en enero o febrero, no el 1 de julio cuando no haya margen para rectificar si no va bien».

Las obras del nuevo aparcamiento empezaron ayer mismo. | I.P.D.R.

En el bar La Reina, Andreu Busutil también apuesta por la peatonalización, porque permite ampliar sus terrazas, aunque tampoco comparte los tempos, «en julio tendremos más mesas, y me afectará a la gestión del negocio, necesitaré más empleados y no sé dónde los encontraré». Por otro lado, echa en falta más aparcamientos, también subterráneos, por eso «me parece interesante poner coches donde ahora están los autobuses».

Los cambios generan recelo entre los transportistas, que ven como se aleja un poco más la zona de carga y descarga. Tolín Company lamenta que «no se ha explicado» el planteamiento que sigue el Ayuntamiento y pronostica trayectos más largos «con la carretilla llena» hasta llegar a los distintos establecimientos a los que proveen.

Entre los comerciantes, Begoña Goñalons considera que «los cambios no pueden hacerse de cualquier manera, sin una previsión y sin pensar en la gente de aquí». Porque la peatonalización restará muchos estacionamientos, considera, «los sesenta de Es Pins, quiero verlos» y, sobre las plazas de corta estancia frente a las Casas Consistoriales, «veinte minutos no siempre son suficientes para hacer gestiones en el Ayuntamiento, sobre todo cuando se trata de gente mayor».

Otros comerciantes de Es Born, como Isabel Hernández, apoyan la supresión del tráfico, siguiendo el urbanismo actual de las ciudades europeas, pero no comparte la supresión de la parada de autobús de Es Pins, «porque no afecta nada a la peatonalización, deberían quedarse ahí». Es más, que la plaza sea peatonal «beneficiará a bares y comercios, y el turista vendrá igual, como hacemos nosotros cuando viajamos». Y entiende que «aquí somos reacios a los cambios, todo es un drama, pero luego nos acostumbramos y ya no te imaginas que antes pasaran coches por allí».

Autobuses

Sobre la parada de autobuses, Adreu Busutil cree acertado suprimir la parada de autobús, «no tiene sentido» en el centro y teniendo que circular los vehículos «tan grandes por calles estrechas, que afectan al asfalto y hay problemas cada vez que un coche está mal aparcado».

Cristóbal y Álvaro Anglada, del bar S’Esplanada prevén un gran descenso de la actividad por la eliminación de la parada de autobuses, de ahí que temen tener que «despedir a dos o tres personas» y lamentan que todavía no se haya construido una estación «en condiciones» en la Avinguda Josep Mascaró Pasarius. «¿Qué harán allí los turistas? ¿Y si llueve? Ayer, cuando llovió, todos se refugiaron en los bares de Es Pins... En la Vía Perimetral tendrán el cementerio como visita guiada», ironizó Álvaro.

Un vecino de la plaza, Víctor T., es contrario a la eliminación de los autobuses, «siempre han estado ahí, es quitar un punto de acceso de gente a Ciutadella, cuando uno viaja, quiere que el bus le deje en el centro», asegura. Es más, con la estación de la Avinguda Mascaró Pasarius «no pensamos en la gente mayor», y sobre la peatonalización, «el problema real de Ciutadella es la falta de aparcamientos» y lo que pretende el Consistorio es «improvisación» y «hay problemas más importantes que resolver».

En el sector del taxi surgen voces contrarias al traslado de su parada al lado oeste de la plaza de Es Pins. David Victoria y Martí González recuerdan que «donde estamos ahora hay veinte plazas y después solo tendremos ocho». Por eso «lo mejor sería quedarnos aquí, además hay más espacio para abrir puertas, en la plaza será más peligroso» junto a un carril de circulación, coinciden ambos, mientras reclaman un mayor espacio para la futura parada de taxis.