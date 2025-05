Ciutadella comprará Aigües Cala Blanca: reserva una partida de 210.000 euros

Recursos Hídricos compromete «el traspaso del sistema de Cala Blanca, Santandria y Sa Caleta al Ayuntamiento y a la conexión en alta de la desaladora». Es decir, las tres urbanizaciones del sur más próximas al núcleo urbano también deberán beber agua desalada. Esto allana el camino para que se formalice la compra de los depósitos e instalaciones de Aigües Cala Blanca SL, la concesionaria que estos últimos años había pedido insistentemente al Consistorio que se hiciera cargo del servicio.

El alcalde Llorenç Ferrer anunció ayer que se está a la espera de los informes y las valoraciones preceptivas para aprobar la operación. De momento, la modificación de crédito que hoy se lleva a pleno reserva 210.000 euros a este fin, «aunque no quiere decir que coincida con el precio final».

Los 700 abonados a los que servía Aigües Cala Blanca SL carecen de agua potable desde finales de noviembre, cuando el propio concesionario les instó a no consumirla, alegando que el agua que les sirve está contaminada por nitratos y no es apta para el consumo humano.

El 80% ya es municipal

Hasta el año 2021 el Ayuntamiento de Ciutadella solo abastecía directamente al 77’4 por ciento de la población. Aigües Cala Blanca SL servía al 8’6 por ciento, Suministro de Aguas de Cala en Blanes y Torre del Ram SA al 8’2 y Servicio Aguas Son Xoriguer SL al 5’8 por ciento restante.