Com hem reciclat els menorquins durant el 2024?

Com cada any, el Consorci de Residus i Energia de Menorca publica la memòria anual de residus, que recull les dades del servei de recollida i gestió de tots els residus generats a Menorca durant un any.

Aquest document ens permet veure com hem reciclat els menorquins durant l’any passat, i si estem complint amb els objectius de reciclatge marcats per la normativa o no.

Una millora generalitzada

Els resultats de la darrera memòria, corresponent a l’any 2024, han confirmat una millora generalitzada de les xifres de reciclatge de totes les fraccions de residus.

Aquesta millora es deu fonamentalment a la implantació del sistema de recollida porta a porta, en funcionament des de mitjan 2023 a Maó i es Castell, tant comercial com domiciliària, i comercial a Ciutadella, Ferreries, es Migjorn Gran, es Mercadal, Alaior i Sant Lluís.

Hem reciclat més durant el 2024

En el còmput general, durant el 2024 hem separat més residus a casa. Això vol dir que les xifres de recollida de les fraccions del vidre, paper i cartó, envasos lleugers i matèria orgànica han augmentat, i que la fracció resta ha disminuït.

Respecte de l’any anterior, els menorquins hem incrementat el reciclatge de la matèria orgànica un 307,92 %, i el reciclatge de la fracció d’envasos lleugers un 30,76%. Aquest impressionant increment de la separació ha estat possible gràcies al nou sistema de recollida porta a porta, que garanteix una correcta separació de totes les fraccions.

Quant a la recollida separada de paper i cartó, aquesta ha augmentat un 1,78%, i la de vidre un 4,34%. Ambdós són augments positius, però menys significatius a causa de la ja llarga sèrie de bones dades de separació d’aquestes dues fraccions.

Una altra dada destacada és l’augment en un 16% dels residus recollits a la Xarxa de Deixalleries de Menorca, motivada també pel nou sistema porta a porta i la retirada de contenidors de la via pública.

La reducció de la recollida fracció resta, per la seva banda, ha estat d’un 11,63% a nivell de tot el territori.

Menorca s’aproxima als objectius

A escala insular, la millora per fraccions ha contribuït a millorar la xifra global de reciclatge el 2024, que ha estat del 43%, cinc punts més que l’any anterior. Així i tot, Menorca encara no ha assolit els objectius fixats per normativa, del 50% per a 2020 i del 55% per a 2025. La tendència, però, indica que l’illa s’aproxima al compliment d’objectius.

Reciclatge per municipis

A escala municipal, els dos únics municipis de Menorca que han complert durant el 2024 els objectius de reciclatge han estat es Castell i Maó, amb el 71,5 % i el 50,7% respectivament i sistemes porta a porta tant comercial com domiciliari. S’hi apropen altres municipis ben encaminats, com Ferreries, es Migjorn Gran i Sant Lluís, amb xifres entorn del 45% de separació. La resta de municipis es troben per sota del 40 %.